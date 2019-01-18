意甲‧再次“清场”迎敌‧国米追击倒楣鬼 目前，国米以7分优势、39分稳稳排在第3，距离身前的拿波利（44分）和祖云杜斯（53分）分别有5分和14分差距，因此为了不被进一步抛离，必须取胜。

伊卡尔迪刚打破球荒找回状态，他将是国际米兰仰赖打败萨索洛的重要人物。（图：美联社）

（米兰18日综合电）周六上演意甲第20轮，老三“蓝黑军团”国际米兰主场迎战萨索洛，有望拿下3连胜，继续巩固欧冠杯区的位置。

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目前，国米以7分优势、39分稳稳排在第3，距离身前的拿波利（44分）和祖云杜斯（53分）分别有5分和14分差距，因此为了不被进一步抛离，必须取胜。

这次，蓝黑军团将又一次在自家地盘“闭门战”迎来萨索洛，这是因为该队球迷去年杪曾经种族歧视拿波利后卫库利巴利，结果被意甲联盟处罚。

但相信国米主帅斯帕莱蒂不会让弟子们受到影响，他们前几天在意大利杯16强赛同样是主场观众席“空无一人”下，仍以6比2大胜意乙球队贝内文托，保持各项赛事连续5场不败（4胜1和）。

赛前让蓝黑军团信心满满的，是头号前锋伊卡尔迪重新找回射门靴，他面对贝内文托时进球，打破此前3场球荒，及时弥补了另一锋线搭档凯塔受伤的火力。

萨索洛则运气背到家，过去3场分别遇上强队罗马、拿波利以及亚特兰大都吞败，全队陷入低迷，面对国米恐凶多吉少。

红狼要双杀都灵

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当天，排名第6、积30分的“红狼军团”罗马居主迎来都灵，放眼双杀对手延续胜绩，以向身前2分差距的老四拉兹奥施压。

尽管罗马目前伤兵满营多达6人受伤，但该队最近势头仍然不俗，已经联赛2连胜，比起近5场只得1胜2和2负的都灵有过之而无不及。如无意外，红狼军团应能全取3分，继续靠拢前四位置。