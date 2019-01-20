多功能蒸气烘烤箱 Panasonic Big Cubie·全家瞬间变厨神 农历新年即将来临，想为家人煮一顿丰盛美味年菜，Panasonic Big Cubie蒸气烘烤箱多功能烹饪方案，让一家大小吃好吃饱过肥年。

农历新年即将来临，想为家人煮一顿丰盛美味年菜，Panasonic Big Cubie蒸气烘烤箱多功能烹饪方案，让一家大小吃好吃饱过肥年。

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Panasonic Big Cubie蒸气烘烤箱可以蒸、焖、健康炸、烧烤、烘培和发酵，加上内置30道预设菜单，只需放入所需食材并选定烹饪模式，没多久即可享用美味膳食。妈妈还能跟孩子们一起动手下厨，想要煮出满满一桌健康美味的美食都没问题！

升级版超高温细密蒸气

这款多功能的蒸气烘烤箱具备全新科技—超高温细密蒸气（Superheated Steam），采用超高温细密蒸气技术的智能烤箱，超过100°C的高温蒸气（纳米大小），不会瞬间形成空气中的水滴。蒸气的分子数量也比一般蒸气多26倍，使到食物可以快速受热，形成干蒸的效果。蒸气水分分离不会回渗，食物表面更不会有冷凝的积水，食材达到外脆内嫩鲜嫩多汁的效果。

由于高温蒸气的水分渗透食物内部及加热，使得食物保持外酥内软，入口又是满满的鲜美多汁的口感。值得一提的是，高温蒸气方法可减少食物脂肪既有保留营养，封存留住食物美味。可想而知，当佳肴捧上桌没一下子就分食完毕。

烘烤煎炸无所不能

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除了主打蒸气功能，Panasonic Big Cubie蒸气烘烤箱高温烤焗功能同样出色。内置背部热风对流烘焗功能，可选择100℃至230℃的不同温度烤焗。于烤焗的同时会喷洒蒸气，使蛋糕更松软、肉类更多汁。用户可确保蒸气焗箱完全预热后，才选择合适的温度开始烹调，使食物烤色更均匀。

其烧烤功能可用于烤吐司、烟肉等薄片食物，无火亦能烹调香脆可口的小食。用户亦能使用“健康炸模式”只需少量或无需食油，便可达到传统油炸效果，比传统的油炸烹调更健康。

专业的发酵箱

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如果你是甜品爱好者，你会疯狂爱上Panasonic Big Cubie蒸气烘烤箱！除了蒸烤功能，这也是一部专业的发酵箱，能够准确营造出面团发酵所需要的温度和湿度。使用时会补偿蒸气，有利酵母生长，使到面团松软可口，减少发酵时间。30℃低温发酵与40℃传统发酵均可选择，不止于批萨、酸奶、糕点均能制作，在家中亦能轻松制作出各种口感松软的面包。妈妈们也可以用它来消毒餐具，少花一笔钱买消毒器。

蒸气炖煮方便简单

一碗暖暖的爱心汤，是经由妈妈长时间熬煮而成。Panasonic超高温蒸烤箱NU-SC300BMPQ只需设定炖煮时间（1小时半至3小时），方便妈妈不需一直看顾火候，亦能煲出一锅靓汤。这款蒸气烘烤箱用来炖汤，味道清香四溢，用来炖肉则滋味浓郁。

Panasonic Big Cubie蒸气烘烤箱备有30公升的容量，而且有双层蒸烤，因此可烹煮更大容量食材。现在能够装下48个纸杯蛋糕/蛋挞、两个6寸的蛋糕以及更肥美的鸡、鱼，适合大家庭使用。

价格：RM2,799

型号：NU-SC300BMP

更多详情：https://cooking.my.panasonic.com/