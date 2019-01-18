主题咖啡馆林立．“咸鱼街”．艺起来 关丹大街（JalanBesar）近年来各式主题咖啡馆林立，业者及民间组织积极推动文化艺术与青年活动，使得这条过去被称为“咸鱼街”的老街道逐渐朝“咖啡馆文化街”方向转型。

Kula cakes打造舒适的露天用餐空间，感受不一样的氛围。（图：星洲日报）

（关丹17日讯）关丹大街（JalanBesar）近年来各式主题咖啡馆林立，业者及民间组织积极推动文化艺术与青年活动，使得这条过去被称为“咸鱼街”的老街道逐渐朝“咖啡馆文化街”方向转型。

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历史悠久的关丹大街早期曾经辉煌过，然而在发展主流往市中心及外围推进，更随着部份老商店的停业而变得黯然失色。不过，在这些打着不同主题的咖啡馆进驻后，逐渐让这条街道涌现新的生命力。

目前，沿着这条街道营业的主题咖啡馆，有经营中式及西式精品咖啡、也有东海岸传统马来风味咖啡店，主打的卖点各有不同，从复古至现代化，也有艺术风等，计有历史最久的Tjantek，以及The Coastal Store、Kulacakes、Pagi&Daisy、大厨房、Micasa、KuantanPickers、Akar Kopi等，可以让喜爱喝咖啡、听音乐、观美景、尝甜点的人们尽快享受其美好氛围。

当地业者也披露，接下来数月，即将有两家新咖啡馆加入，让这里变得百花齐放。

每两个星期的星期三晚上，喜爱音乐、诗歌及传统乐器的发烧友都会来到Kuantan Pickers咖啡厅展现才艺。（图：星洲日报）

Kuantan Pickers汇聚文青办聚会

营业至今已经半年的Kuantan Pickers咖啡店，除了店内装璜复古，墙壁上满满地展示着许多业者收藏的二手古玩、经典小玩意外，另一特色就是成功汇聚一批马来文艺青年，共同推动文青活动。

业者纳兹鲁指出，目前他们平均每两个星期一次，于周三晚上在店前走廊处举办街头文艺表演活动，项目有马来诗歌朗诵、演奏乐器、吉他演唱等文青活动。

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他表示开办这家咖店的目的不单纯只是餐饮，可作为本地喜爱文化艺术的青年男女聚脚处，更欢迎其他市民来欣赏甚至是加入表演。

“我不认为多家咖啡馆或茶室开在同一条街会产生恶性竞争，相反的，越多人加入将形成一个更有魅力及特色的社区，对于推动旅游业来说，是一种卖点。”

阿立夫表示，其咖啡厅最初概念主要为销售书本及本地与国外独立音乐人的音乐CD，却意外受到各族民众喜爱。（图：星洲日报）

“关丹阅读换书计划”也在The Coastal Store设立换书架，让民众翻译及更换书籍。（图：星洲日报）

The Coastal Store独立音乐引客

The Coastal Store负责人阿立夫指出，该主题咖啡馆营业至今3年了，最初营业概念单纯为投己所好，主要为销售书本及本地与国外独立音乐人的音乐CD，只提供咖啡及红茶等简单的饮料，让顾客边享受音乐、阅读及品尝咖啡。

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但是，随着光顾的顾客人潮越来越多，在大家的要求下，逐开始提供更多的食物及饮料选择。

“由于我们都喜爱音乐，因此每隔数月就会在咖啡厅内举办音乐人分享会或书本导读活动。而且光顾的顾客群也非常多元化，有时候，华裔顾客比马来顾客来得多。”

他希望当局协助提升该大街基本设施，如画上道路黄线让车辆减速，进行一些美化工作，在推动旅游活动方面发挥其作用。

MICASA享受餐点赏美景

位于关丹河畔旁的MICASA，是关丹美景酒店属下创设的精品咖啡餐厅，负责人吕燕玲表示，她们为了向民众尤其是游客推广关丹河畔的风光明媚，在装璜上采用落地玻璃及良好采光，也有开放式的用餐空间，让顾客在享受餐点时也能欣赏到河畔景色。

“我们要打造一个家庭餐厅取向的咖啡厅，因此在餐点的设计及价位也趋向大众化。”

她对于目前越来越多主题咖啡厅聚集在关丹大街开设，同时也有业者协助推广文青活动感到欣喜，虽然现阶段比槟城及吉隆坡等地落后数年，不过这却是非常好的开始。

无论如何，她表示这些文化及新趋势需要人潮来带动，若没有足够的人潮，将导致后劲不继，因此她也希望有关当局的配合及宣传，吸引更多人潮到来，尤其是本地观光者或国外游客。

大厨房装璜标新立异

“大厨房”咖啡馆营业至今3个月，负责人周嘉文表示，为了与其他咖啡会馆作区分，因此店内装璜风格上标新立异，主打中式餐点，也提供中、西式咖啡及西式蛋糕甜品供选择。

“在目前的情况下，太多的咖啡厅涌现的确会产生竞争，但是从另一角度来看，尤其是旅游业方面，这里够集中且百花齐放则可成为一种卖点。我们当然希望政府单位协助宣传，更多旅客人潮，互惠互利。”

换书计划进驻．推动阅读风气

另一方面，由公正党士满慕区州议员服务中心推动的“关丹阅读换书计划（KUBE）”在关丹5个地点设立换书架，其中一站就是位于The CoastalStore。

计划协调人彭思林披露，民众可以随性翻阅这些民众捐献的各类书籍，也可自带书籍到来这里更换，让这些优质读物流通，让更多人可以交换阅读。

“在通讯科技发达时代，人们偶尔放下手机及笔电，翻阅书籍感受书香味，亦不失为另一种放松心情及减压的方式。”