林冠英：道歉不足够．高盛应赔马75亿美元 财政部长林冠英指出，高盛集团首席执行员所罗门就前银行家莱斯纳在主权财富基金一马发展有限公司（1MDB）丑闻中扮演的角色，向马来西亚人道歉是不足够的，最重要的是赔偿75亿美元给大马政府。

（布城18日讯）财政部长林冠英指出，高盛集团首席执行员所罗门就前银行家莱斯纳在主权财富基金一马发展有限公司（1MDB）丑闻中扮演的角色，向马来西亚人道歉是不足够的，最重要的是赔偿75亿美元给大马政府。

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他说，只是道歉并不够，道歉加上赔偿75亿美元才重要。

不过，他表示，至少所罗门接受了他们必须承担并承担一些责任。

他今日在该部移交委任函给3间银行的代表，以负责带领为大马政府安排在日本募集76亿令吉的武士债券后，在新闻发布会上说：“当然，道歉是朝着那个方向去的，但（道歉是）是有必要但并不够，只有在作出赔偿和支付了赔偿金后，才能充份纠正问题。”

他也说，如果高盛愿意支付所要求的赔偿和款项，大马政府愿意就它在美国对高盛提起的诉讼进行谈判。

他说，高盛应该了解大马人民因1MDB而遭受的痛苦和创伤。

“他们声称他们被本身的职员，以及前朝政府最高官员欺骗了，我想你知道是谁，必须有一个问责制，这还涉及了违反信托义务，我认为银行业有义务承担所遭受的损失。”

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他补充，如果不是改朝换代，世界最大的投资银行高盛应该不会道歉。

林冠英也感到失望，因为前首相拿督斯里纳吉仍然不承认一马公司有问题，并坚持一马公司令大马人受益，至今尽管纳吉已经被控上法庭，但他没有作出道歉，这是非常糟糕的。