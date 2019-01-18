工程部长：打巴路通金马仑．获1350万修复道路斜坡 工程部长巴鲁比安表示，财政部已保证将拨出9000万令吉的额外拨款供进行联邦道路和斜坡预防与修复工程，而这笔拨款中打巴路通往金马仑的主要路段占了近15%，这显示政府对金马仑道路安全的高度重视。

巴鲁比安（前二）巡视已完成的斜坡修复工程。（图：星洲日报）

（霹雳．打巴18日讯）工程部长巴鲁比安表示，财政部已保证将拨出9000万令吉的额外拨款供进行联邦道路和斜坡预防与修复工程，而这笔拨款中打巴路通往金马仑的主要路段占了近15%，这显示政府对金马仑道路安全的高度重视。

广告

他今日巡视FT095路段的两个斜坡路陷修复工程后在新闻发布会上指出，位于第36和第17.9路段的斜坡土崩工程，其中一处已完成，另一个仍在进行中。

他说，该部今年为FT095路段的10个地点进行斜坡土崩修复工程；59个地点进行防范工程，预计耗资1940万令吉。

他补充，除了FT095的主要路段外，该部也关注另外两个替代道路即FT185新邦波赖通往金马仑和FT102巴登威利通往金马仑的的道路情况。

新技术降斜坡土崩风险

他透露，去年该部已在FT095路段完成了1个斜坡土崩修复工程和30个防范工程，共耗资930万令吉。

另外，他表示，为了降低斜坡土崩的风险，该部已在该路段应用光学雷达（Light Detection and Ranging）和预警系统的最新侦测技术，监督地下活动，及早取得警讯。