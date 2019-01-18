“国民团结不如往昔”．达祖丁：改变现状从自己开始 马来西亚国民团结不如往昔，学者达祖丁拉斯迪教授认为，要改变现状需从自己出发。

再益卡玛鲁丁（左）为达祖丁拉斯迪（右）著作《不是我所认识的伊斯兰》一书主持推介礼。（图：星洲日报）

（吉隆坡17日讯）马来西亚国民团结不如往昔，学者达祖丁拉斯迪教授认为，要改变现状需从自己出发。

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由马来西亚行动方略举行的“国民团结是梦想或现实？”座谈会，4名主讲嘉宾达祖丁拉斯迪、乡区经济分析员玛德琳副教授、巫青团副团长沙里尔苏菲安及雪州妇女友好协会秘书苏古娜对于当前的国民团结不如往昔皆表示认同。

这些主讲者举出的例子，包括嘛嘛档虽然有不同种族，但是同桌的几乎都是同一种族、比南利（P.Ramlee）时代穿哥峇雅不戴头巾的马来女性越来越少及异族恋也很难看到。

达祖丁拉斯迪表示，他希望鼓励更多人能够表述自身经历，这也是他撰写本身作为巫裔在华文中学求学经历的原因。

他认为，从自己开始行动，无需等政治人物或部长去做，而他希望更多大学生，从草根政治作出改变。

苏古娜：须从首相政治意愿着手

苏古娜则认为，必须从最高领导人，如首相敦马哈迪的政治意愿去着手。

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她说，南非能够废除种族隔离制度就在于第一任南非总统纳尔逊曼德拉改变了所有人的想法，虽然马哈迪不如纳尔逊曼德拉伟大，但是若首相愿意聆听所有族群的声音，则能带来改变。

她认为，对于马来主权的政治论述，需要通过首相带动替代论述去说服大多数60%人的意见，从而尊重我国的多元文化。

沙里尔：须纠正根本错误

沙里尔苏菲安表示，政治人物之所以会利用种族牌，那是因为社会现状的允许，而如今他所接触的政治现实是，往往乡区马来人关注的并不是国民团结的议题。

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他认为，只有在纠正根本性的错误后，才能杜绝政治人物利用种族牌的情况，而目前上述政治人物并不只是国阵阵营，希盟阵营也同样存在。

玛德琳：应接纳彼此差异

也是国民团结咨询理事会成员的玛德琳认为，也许个人之间存在国民团结，但是整体社会的国民团结却是假装的。

她点出，某些方面对国民团结概念也存在误区，团结不等同于统一制服化，并不是所有人变成同样的马来人或穆斯林才能实现国民团结，反之我国最珍贵之处在于多元文化。

她表示，要落实国民团结不只是要通过容忍，而是要通过接纳彼此的差异、优点及缺点，而她也与一些社运分子尝试通过复活国家原则去达成国民团结。

另外，现场也推介达祖丁拉斯迪著作的《这不是我所认知的伊斯兰》（Not The Islam I know）一书，有关书籍出版已8个月，但是今晚才正式举行新书推介礼。

马来显赫组织（G25）成员拿汀诺阿兹玛推荐该书时表示，对于如何让国民学校更加马来西亚及避免宗教造成的分化问题，她在该书籍第12章看到的内容可能就是答案。

出席者还有大马行动方略主席再益卡马鲁丁及总执行长何玉苓。