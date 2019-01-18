谷歌4000万美元购Fossil智能手表 美国Fossil集团宣布，以4000万美元出售持有与智能手表相关的知识产权资产予Alphabet旗下谷歌。

（图：法新社）

（纽约18日讯）美国Fossil集团宣布，以4000万美元出售持有与智能手表相关的知识产权资产予Alphabet旗下谷歌。

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消息刺激Fossil股价上扬最多10.9%，升幅其后收窄至5%。

Fossil指出，部份专注于相关研究的雇员将转至谷歌工作，而集团仍有逾200名研究员，从事创新与产品开发工作。

近几年来，谷歌一直在向其他公司提供名为Wear OS的免费软件用于互联网手表。但这些设备的销售远远落后于苹果的Watch。谷歌不销售自己的智慧型手表，但它拥有不断成长的硬体部门，制造Pixel智能手机和其他设备。

传谷歌近期再面临反垄断罚款

外电报导指出，欧盟对Alphabet Inc旗下谷歌公司的反垄断罚款“三部曲”即将揭开最后一个篇章。

熟悉调查内容但要求匿名的知情人士透露，欧盟竞争专员Margrethe Vestager将于未来几周宣布对AdSense广告服务处以罚款。监管机构正在调查谷歌的广告合约是否不公平地制约了竞争对手。

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知情人士表示，宣布的时间尚未做出最终确定，仍可能往后展延。

罚款将意味着针对谷歌这家美国科技商超过八年的反垄断调查暂且告一段落。该公司已经累计遭到了67亿欧元（76亿美元）的罚款，如果不遵守欧盟命令改变行为可能面临更多罚款。

欧盟于2016年表示，谷歌透过AdSense for Search这一产品，在包括零售商、电信运营商和报纸等网站上发布广告的方式，妨碍了网际网络

广告的竞争。虽然其欧洲市场占有率超过80%，但AdSense在2015年对谷歌的总广告营收做出了不到20%的贡献，该比例自2010年以来已稳步下降。