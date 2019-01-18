澳网‧粉碎沃兹卫冕梦‧莎娃解禁后最佳一战 澳洲网球赛女单赛场在周五上演第3圈争夺，俄罗斯美女莎拉波娃在焦点大战把卫冕冠军、丹麦“甜心”沃兹妮雅琪拉下马。

（图：法新社）

（墨尔本18日综合电）澳洲网球赛女单赛场在周五上演第3圈争夺，俄罗斯美女莎拉波娃在焦点大战把卫冕冠军、丹麦“甜心”沃兹妮雅琪拉下马；白俄罗斯11号种子萨巴伦卡也遇冷出局，美国名将史蒂芬斯则携手东道主15号种子巴蒂、俄罗斯的帕芙柳琴科娃率先晋级16强。

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2008年赛会冠军、30号种子莎拉波娃经历2小时24分钟后，以6比4、4比6、6比3淘汰3号种子沃兹妮雅琪，把双方过去交手纪录改写成7胜4负。

这是莎拉波娃自2017年禁药复出以来，在澳网取得的最佳成绩。去年，她倒在第3圈。接下来，莎拉波娃将战东道主的巴蒂，后者坐拥主场优势下，以7比5、6比1轻取希腊的莎卡丽。

史蒂芬斯苦胜闯16强

而前美网冠军、美国5号种子史蒂芬斯经历2盘抢七苦战后，以7比6（6）、7比6（5）险胜克罗地亚31号种子玛蒂奇，16强对手是俄罗斯选手帕芙柳琴科娃，后者只费1小时就以6比0、6比3淘汰白俄罗斯的萨斯诺维奇。

至于萨巴伦卡今日意外战了1小时05分钟后，就直落两盘以3比6、2比6不敌美国17岁“黑马”安妮西莫娃。

安妮西莫娃成功闯入第4圈后，创下了个人参赛最佳纪录，她接下来将挑战捷克8号种子柯薇托娃或瑞士的本西奇。