宝可梦手游开发商Niantic．市值冲165亿 热门手游《精灵宝可梦GO》（Pokemon GO）开发商Niantic近日完成最新一轮募资后，预估市值逼近40亿美元（约165亿令吉），较一年前增加三倍。

（旧金山18日讯）热门手游《精灵宝可梦GO》（Pokemon GO）开发商Niantic近日完成最新一轮募资后，预估市值逼近40亿美元（约165亿令吉），较一年前增加三倍。该公司预备趁胜追击推出哈利波特主题手游，推出扩增实境（AR）程式开发者平台，挑战苹果与谷歌。

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总部设在旧金山的Niantic上一轮募资是在去年，当时由Spark Capital为首的财团注资，使Niantic预估市值突破10亿美元。这回Niantic获得IVP、三星创投及北美电竞公司aXiomatic Gaming联手投资2.5亿美元后，预估市值冲上37亿美元。

IVP合伙人米勒（Sandy Miller）表示：“IVP乐于支持Niantic打造AR未来。能和这样的公司合作是难得的机会，因为Niantic在新创阶段已创造可观获利，这也是我们看好公司前景的主因。”

Niantic开发的《精灵宝可梦GO》AR手游自2016年夏天上线后便席卷全球，尽管近来热潮不比当年，导致总用户量稍稍下滑，但仍有大票死忠粉丝不惜花大钱购买道具。

市调机构Sensor Tower统计，去年《精灵宝可梦GO》用户在程式内消费总额将近8亿美元，使2016年游戏上线以来累积的程式内消费总额达到22亿美元。光是去年12月该游戏程式内消费总额就年增32%，让Niantic与中国腾讯及芬兰Supercell并列全球3大高获利手游开发商。

最新一轮募得资金不仅能让Niantic顺利在今年推出《哈利波特：巫师联盟》（Happy Potter:Wizards Unite）新款手游，还有助该公司追求更远大的志向，就是打造通用任何行动装置的AR开发者平台“Real World Platform”。

目前苹果和谷歌已分别推出ARKit及ARCore两大AR应用程式开发平台，协助第三方程式开发商发展新手游，但这两大平台都只适用自家手机作业程式。假设Niantic的平台成功拉拢程式开发商合作，将挑战苹果及谷歌的势力。