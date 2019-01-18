澳网‧生涯第17次闯16强‧费天王续迈进卫冕路 瑞士天王兼3号种子费德勒周五在澳洲网球公开赛男单第3圈轻骑过关，生涯第17次闯进澳网16强林，继续向卫冕之路挺进。

费德勒轻松打败弗里茨，生涯第17次闯进澳网16强。（图：法新社）

（墨尔本18日综合电）瑞士天王兼3号种子费德勒周五在澳洲网球公开赛男单第3圈轻骑过关，生涯第17次闯进澳网16强林，继续向卫冕之路挺进。

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37岁的费德勒今日打出开赛以来最佳状态，他只用了不到1小时30分钟，就以6比2、7比5、6比2横扫美国21岁小将弗里茨，其中费德勒一发得分率高达93%，破发成功率超过一半（9发5中），彻底把对手比下去，成了获胜主因。这也是继2016年斯图加特赛后，费德勒再次打败对手，迄今2次交手保持全胜。

期待与西西帕斯交手

赛后，费天王受访时表示：“我今天在比赛中想尽快摆脱风险，因为对手很有威胁，尤其是发球方面。自己打得非常好，弗里茨日后会是危险人物，祝他未来一切好运。”谈到接下来碰上的希腊20岁新星西西帕斯，费德勒直言对方是全面型球员，非常期待交手。

西西帕斯是以6比3、3比6、7比6（7）、6比4勇挫格鲁吉亚19号种子巴西拉斯维利，创下了参赛以来最佳成绩。

伯蒂奇苦战逆转施瓦茨曼

当天，捷克名将伯蒂奇经历3小时激战，以5比7、6比3、7比5、6比4逆转战胜阿根廷18号种子施瓦茨曼，先闯第4圈，等待西班牙红土王子纳达尔与东道主选手德米瑙尔之间胜者。

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接下来还有保加利亚20号种子迪米特罗夫碰上意大利选手法比亚诺、另一意大利的塞皮对阵美国人蒂亚福、克罗地亚6号种子塞利奇对阵西班牙的维达斯哥、俄罗斯10号种子卡查诺夫交战西班牙22号种子阿古特。