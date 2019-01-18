卖家钻漏洞．避网络打假 一项于1月1日生效的新法律规定，电商平台上若发现有假冒商品出售，将对电商平台处以最高200万元人民币（约121万令吉）的罚款。

（中国．上海18日讯）彭博社报道，中国已经采取措施严厉打击假冒伪劣行为。近年来，充斥着冒牌手表、冒牌鞋和假包的集市已经遭到取缔。一项于1月1日生效的新法律规定，电商平台上若发现有假冒商品出售，将对电商平台处以最高200万元人民币（约121万令吉）的罚款。

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通过社交网站兜售商品

但中国的造假者已经将阵线撤到更私人的线上空间，借此重塑他们的业务。许多造假者现在通过腾讯微信等社交网络来兜售他们的商品。首先，他们在诸如Instagram或字节跳动的Tik Tok这样的平台上向国内和全球推销他们的产品。然后，买家通过私人讯息应用程序下单并支付。这些交易可以说是“朋友对朋友”，而不是新法律所定义的电子商务。

如今，在中国社交媒体网络上，一款黑色Dior马鞍包仿品可以售价约255美元。这仅有正品价格3250美元的十分之一，但仍然比一般的高街品牌包要贵。它看起来、摸起来都比较真--光滑的黄油质感皮革，只需一两天即可到货。

造假技术以及造假者利用全球社交网络的能力不断成长，使得中国政府在打假的过程中与造假者玩起了“打地鼠”的游戏。中国的富人对于奢侈品公司变得越来越重要，但大部份消费者仍然在被挡在门外：整天受到奢侈品营销的轰炸，他们永远也买不起，只能购买价格更便宜的仿制品。

“中国多元化人口的收入差距--沿海与内陆，城市精英与外出务工人员之间的收入差距--意味着低价商品，包括那些被指控为假货的商品，不太可能很快在中国失去市场，”马里兰大学副教授Fan Yang说。他写了一本关于中国假冒商品的书。

中国商务部、迪奥、字节跳动和腾讯没有回应置评请求。Instagram表示，内部系统可以在购买行为发生前捕捉到假冒内容，并且有一些工具可以让买家报告他们不满意的商品。