西班牙杯‧梅西传射造800球里程碑‧巴塞逆转晋8强 梅西传射建功，助巴塞罗那在西班牙杯16强次回合主场以3比0击败勒万特，从首回合以1比2输球的情况下实现逆转，以4比2的总比分晋级8强。

（图：法新社）

（马德里18日综合电）梅西传射建功，助巴塞罗那在西班牙杯16强次回合主场以3比0击败勒万特，从首回合以1比2输球的情况下实现逆转，以4比2的总比分晋级8强。

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在首回合对决，巴塞因梅西缺阵输球，而在次回合，巴塞在梅西上阵后取得一场大胜。梅西先在第31分钟助攻登贝莱破门，他因此在代表巴塞上阵的660场比赛中制造了800球，当中打入575球和助攻225次。

登贝莱1分钟内进2球

达到800球里程碑的梅西并未停下脚步，他在下半场第54分钟还打入一球，本赛季已为巴塞攻入24球。

虽然登贝莱在此役于1分钟内连入两球，但碍于梅西达到队史前无古人的成就，因此风采被掩盖。

同日另外两仗，埃斯班奴凭藉两记点球，主场以3比1击败比拉里尔，以总比分5比3晋级8强（双方首回合战成2比2）。而在首回合战成0比0的皇家贝迪斯与皇家索赛德在次回合再度取得平局，战成2比2，但由于皇家贝迪斯客场打入2球，因此以客场进球优势取胜，成功晋级8强。