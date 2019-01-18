216提名竞选期14天．士毛月补选302投票 选委会主席阿兹哈哈伦今日宣布，雪州士毛月区州议席补选定于2月16日提名，投票日则是3月2日，两天都落在星期六，竞选期为14天，提前投票日为2月26日。

阿兹哈哈伦（中）颁发士毛月州席补选的选举官委任状予莫哈末沙育迪（左），由选委会秘书依利雅斯（右）见证。

（吉隆坡18日讯）选委会主席阿兹哈哈伦今日宣布，雪州士毛月区州议席补选定于2月16日提名，投票日则是3月2日，两天都落在星期六，竞选期为14天，提前投票日为2月26日。

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阿兹哈哈伦今日在选委会总部主持会议后召开新闻发布会说，为了方便60岁以上乐龄人士投票，选委会在每个投票中心特设2个专门的投票室让乐龄人士投票。

增一投票中心达26个

他披露，士毛月区州席总共有26个投票中心，比上次第十四届全国大选时增加一个。

“此外，选委会也增加31个新的投票室，以纾缓当天投票的人次流量，避免每个投票室过于拥挤。上次大选时才有88个投票室，这次增加至119个。”

他指出，选委会今日也决定旅居外国和本地的邮寄选民，即日起可申请至2月14日截止。

促准候选人提名日早到

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此外，为了顺利进行提名，阿兹哈哈伦促请有意成为这场补选的候选人，在提名日之前提早到选委会办公室或选举官办公室完成填写提名表格和检查表格的程序。

“这是要确保当天提名的程序能够顺利展开，我也顺便提醒准候选人要仔细提呈完整的提名表格，并于当天由提议人和附议人呈交。”

选委会说，士毛月区州席补选预算耗资180万令吉。

另外，阿兹哈哈伦也在记者会上宣布委任加影市议会主席拿督莫哈末沙育迪为负责此次士毛月州议席补选的选举官，并当场颁发委任状予对方。

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将在脸书直播提名程序

“跟金马仑高原补选一样，选委会同样将通过脸书专页直播当天提名程序，分发选票、检查邮寄选票和检查票箱的全程，以示选委会所进行的每一场补选都是透明和干净作业。”

“投票时间也延长半小时，由早上8时正至下午5时30分。”

阿兹哈哈伦也说，选委会根据今年1月11日整理的最新选民册（截至2018年第三季），鉴定了士毛月的选民人数共有5万4503人，当中5万3520为普通选民、951人为提前投票的选民以及32名留在国外而选择不投票的大马公民，至于残障选民人数则有741人。

“有关选民册会在2月12日开始发售，士毛月的选民也可在当天登入选委会的官方网页<a href=http://www.spr.gov.my target=_blank>http://www.spr.gov.my</a>或致电03-88927018查询他们的资料。”

与此同时，选委会同时吁请有意当观察员的非政府组织、团结机构或个人，选委会允许他们在提名和投票日当天到提名中心、投票中心和计票中心观察，惟必须向选委会提出申请，申请截至为本月31日。

“我们估计当天的投票率达70%，希望媒体协助我们传达和呼吁选民踊跃投票。”

选委会：涉修宪

暂不规定候选人须体检

选委会主席阿兹哈哈伦指出，选委会暂时没有打算把规定候选人事先要做健康体检列为提名条件之一，因为这涉及修改联邦宪法。

“而且，候选人的健康问题也不是我们所能预料。”

另外，阿兹哈哈伦表示，他自上任接手选委会主席以来，这是他上任后处理波德申和金马仑高原补选的第三场补选，他对两场补选皆表示满意。

提及有人置疑选委会的成员目前只剩下他一人独撑，是否还具法定资格宣布补选时，他说，根据联邦宪法第11章33（c）条文，任何在法律之下成立的委员会或组织，其操作完全不受委员会阵容出现空缺所影响，上诉庭甚至也作出过类似的裁决。