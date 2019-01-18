西甲‧南方公牛强势犯境‧皇马为雪耻而战 本赛季战绩已经糟糕到极点的皇家马德里，能否在伯纳乌球场向塞维利亚报仇？

（马德里18日综合电）本赛季战绩已经糟糕到极点的皇家马德里，能否在伯纳乌球场向塞维利亚报仇？

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欧冠席位关键战

周六西甲第20轮，索拉里麾下的皇马在主场硬碰塞维利亚，这不仅是强强对决，还是两队竞争欧冠席位的关键战。双方首回合交手，塞维利亚曾在主场3比0大胜对手，占据心理优势。

目前积分榜上，塞维利亚和皇马同样以33分排在第3和第4名，身后有紧追的阿拉维斯（32分）和加泰（28分），没有任何松懈空间。

皇马周中在西班牙杯16强次回合作客0比1输给雷加利斯后，仍然以总成绩3比1晋级，但他们时好时坏的状态并不能予人信心。特别是进入2019年，各项赛事出战5次只得2胜1和2负，欲在下半赛季冲击各项锦标渐渐变得不现实。

相比起来，塞维利亚近况也一般，进入新年各项赛事4战仅得1胜1和2负，不过该队仍是联盟进攻火力第2猛的球队，一共打入31球。此外，塞维利亚的防线也颇为出色，迄今只丢了20球。

马体会续向巴塞施压

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赛前，原本手指骨折的本泽马，已经恢复了训练，应能赶上这场大战，他是皇马锋线绝对核心，迄今有7球2助攻进账。但包括库尔图瓦、瓦雷乔、阿森西奥、克鲁斯、马科斯‧洛伦特和贝尔都依旧在养伤。塞维利亚除了老伤号戈纳隆斯和诺利托，能以全主力出战。

当天，老二马德里体育会客场挑战“副班长”韦斯卡，如无意外应能顺利全取3分，以继续向身前5分领航的榜首巴塞罗那施压。至于华伦西亚客场恶斗塞尔塔维哥，力争上游的两队料有激战。