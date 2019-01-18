乡区部长：MARA要攻网络行销．助金马仑商家网售 乡区发展部长拿督斯里丽娜哈仑指出，人民信托局（MARA）将会整理现有的资金，以助国内的企业家通过网络推销他们的产品，特别是金马仑的企业家。

丽娜（右）在官员们的陪同下体验自摘草莓的乐趣。（图：星洲日报）

（金马仑18日讯）乡区发展部长拿督斯里丽娜哈仑指出，人民信托局（MARA）将会整理现有的资金，以助国内的企业家通过网络推销他们的产品，特别是金马仑的企业家。

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她说，无可否认，在这个迈向工业4.0的时代，许多东西都已经讲究机器化，因此不排除在未来20年内，世界各地的企业都将走向网络销售的趋势。

她今午在丹那拉打与金马仑的企业家们进行交流后，受媒体询及如何发展当地的网络销售时说：“换言之，通过网络销售的平台，金马仑的企业家就算没在国外开店做生意，其产品依然可以通过网络的力量销售到全世界。”

她在交流会上与金马仑的企业家们探讨数项面对的问题，包括网络覆盖率不足及缺乏店铺等困境。

她表示，金马仑虽然是旅游区，暂且不说网速快或慢，网络覆盖率不足已是很大的问题。倘企业家们要通过网络做生意，必须具备广泛的覆盖率及迅速的网速。

此前，她在众官员陪同下参观丹那拉打一家“空中农场”（Sky Farm），这家农场由一名29岁的巫裔男子沙鲁哈菲兹经营。他也是2013年“乡区商业挑战”的得主，获得200万令吉的奖金拓展生意。

沙鲁哈菲兹经营的Agro Highlands企业专注于草莓种植及别墅，并分为4项计划发展生意，即以“空中”加多层滴灌系统的方式种植草莓、销售中心、生产草莓制成品，以及在草莓园内提供住宿服务。

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丽娜表示，该部为了确保属下的计划不只是一次性的活动，因此经常都会派出官员跟进，每隔几年都会观察这些企业有什么进展。