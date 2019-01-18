法甲‧摩纳哥迎劲敌‧小法首秀受瞩目

（图：法新社）

（摩纳哥18日综合电）从切尔西转战法甲联赛的法布雷卡斯将在摩纳哥主场首次亮相，对手是高居第7的斯特拉斯堡。

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作为上季亚军球队摩纳哥，本季联赛进行了20轮之后仅排名倒数第2，如此表现难以令球迷满意。自从接手摩纳哥以来，前阿申纳“枪王”亨利带队在10场联赛里仅仅拿到2场胜利。

2017年获得法甲冠军的摩纳哥，目前阵容与打破巴黎圣杰门垄断那年相比面目全非，姆巴佩等功臣分道扬镳。本赛季，摩纳哥沦为降级热门之一，球队在冬季转会窗口内引进了法布雷卡斯、纳尔多以及巴洛图雷，其中小法与前队友亨利再续前缘，希望帮助摩纳哥保级成功。

另一边厢，斯特拉斯堡自2017/18赛季升班以来，球队整体实力有较大提升，目前7胜8和5负积29分；虽然冲击欧冠还有一定差距，但他们还是有很大机会冲击欧联门票。

大巴黎甘岗“头尾之战”

作客摩纳哥，斯特拉斯堡将以往惯用的积极进攻的战术策略，他们最近连续9个客战仅有1败，同时9场持续进球，展现了较强的客战能力，故摩纳哥要想全取3分来庆祝小法首次亮相并不容易。

少赛两场却13分领先次席里尔的卫冕冠军巴黎圣杰门，将坐镇王子公园迎战垫底队甘岗，预计会是一场一边倒的交锋。