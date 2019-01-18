MARii：拥极大市场商机．马拟打造锂离子电池中心 马来西亚汽车、机器人学及物联网研究院（MARii）首席执行员拿督马达尼说，由于锂离子电池（Lithium-ion battery）拥有极大市场商机，因此，在一家本地上市公司的配合下，MARii有意将大马打造成锂离子电池区域生产中心。

MARii提供的锂离子电池样本。

（赛城18日讯）马来西亚汽车、机器人学及物联网研究院（MARii）首席执行员拿督马达尼说，由于锂离子电池（Lithium-ion battery）拥有极大市场商机，因此，在一家本地上市公司的配合下，MARii有意将大马打造成锂离子电池区域生产中心。

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他表示，目前不只本区域的锂离子电池供应不足，连世界各国也对该电池直喊不够用。

将成区域首个生产国

他说，目前泰国只是对锂离子电池进行装备，未全面生产，然而，上述的私人公司与MARii互相配合已有一段时间，一旦于今年由该公司正式生产锂离子电池，大马将成为区域首个生产锂离子电池的国家。

“电车及电巴士都需要于锂离子电池的驱动，此类电池第二项功能，是它可对储存太阳能电源，对砂沙乡区是一大好消息。”

他今日在“审视2018年汽车业概况及展望2019年汽车业与技术采纳”汇报会上说，森美兰及雪州都有意成为锂离子电池的生产中心。

他坦言，当局目前正在测试使用锂离子电池的可行性，耗时3个月，政府的这项计划旨在吸引国内外投资商来马投资生产该电池。

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拟赛城设自动车试验台

此外，马达尼说，由于他的团队已对新加坡、欧洲及日本的自动驾驶汽车试验台进行了考察，因此，MARii今年下半年也计划在赛城设立一个自动车试验台。

他指出，赛城自动车试验台的设立，是在陆路交通局、大马道路安全研究院等政府部门合作下推动，以对自动式的架构、基础设施、技术、环境及公路使用者的安全进行测试。

他说，2019年，当局也计划生产电动巴士。

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展望2019年，马达尼说，大马今年汽车生产总量预计达57万5603辆，而汽车总销量（TIV）预料达60万5898辆，要比2018年的TIV取得1%成长。

他透露，今年节能车预计将占汽车市场的70%，比2018年的62%为高；在汽车零件出口方面，2019年预计可写下130亿3000万令吉的出口值，而整装车（CBU）的出口额预计取得25亿令吉，（2018年20亿8000万令吉）；汽车零件重新制造的出口值今年预计达7亿令吉。

他说，今年将获政府批准的新投资项目，预计达30亿令吉的价值，然而2018年汽车业的新投资项目，则写下78亿7000万令吉（2018至2023年）；2018年的整体汽车工业，对国内生产总值的贡献则占4.2%，2019年预计占4.3%。

他表示，大马节能汽车去年渗透率达到62%或33万9978辆，要比2017年的52%或29万9850辆来得高。