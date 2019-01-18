星洲新春大派送．300 Indocafe礼袋 20分钟送完 （诗巫18日讯）《星洲日报》新春大派送获得读者热情参与，读者大清早便前来等候换取礼品，由Regal Marketing & Trading有限公司赞助的300份Indocafe好礼，在短短20分钟派完。

星洲日报职员检查读者剪下的印花表格，以让排队者换取礼品。

（诗巫18日讯）《星洲日报》新春大派送获得读者热情参与，读者大清早便前来等候换取礼品，由Regal Marketing & Trading有限公司赞助的300份Indocafe好礼，在短短20分钟派完。

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为了不错失良机，一些读者于凌晨3时就来排队兑换礼品。今早8时30分换取好礼开始前，星洲日报市区办事处已挤满人，众人耐心等候以兑换内附送精美红包封的礼袋。赞助商也现场准备Indocafe咖啡饮料，让民众享用美味香浓咖啡。

读者分享

从未错过派礼活动

读者宝玲感恩本报每年举行新春好礼派送，为读者带来欢乐。本报举行

的每一场派送礼品活动，她从未错过。她是与邻居一起来排队兑换咖啡饮料礼袋。

星洲内容全面丰富

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张维聪（自雇人士）是星洲日报忠实读者，他赞扬本报新闻内容丰富全面，各区新闻分类一目了然。他今早八时许就来排队，特地换取Indocafe咖啡饮料，给喜爱喝咖啡的太太。

送礼让读者皆大欢喜

沈秋丽最爱翻阅星洲国内版新闻，了解国内时事课题。她每年都不会错过参与春节礼品大派送活动，也开心有如此活动让读者皆大欢喜。



Regal Marketing & Trading有限公司的代表陈晓仪（左）及萧君倪（右三）与星洲日报砂中区经理卢北霞（左三）及诗巫市场经理雷光禧（右）赠送Indocafe好礼给读者。