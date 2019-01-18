亚洲杯‧日本16强恶战沙地 本届亚洲杯的小组赛在周四全部结束，16强的对垒形势也因此出炉，其中晋级去年俄罗斯世界杯的两支队伍“蓝武士”日本与沙地阿拉伯将展开对决，本赛会表现强势的2020年世界杯东道主卡塔尔将对阵2007年冠军伊拉克。

在对垒乌兹别克时破门的日本後卫盐谷司（左二）和前锋武藤嘉纪（右二）與队友室屋成（左）及青山敏弘在赛後庆祝胜利。（图：法新社）

（阿布扎比18日综合电）本届亚洲杯的小组赛在周四全部结束，16强的对垒形势也因此出炉，其中晋级去年俄罗斯世界杯的两支队伍“蓝武士”日本与沙地阿拉伯将展开对决，本赛会表现强势的2020年世界杯东道主卡塔尔将对阵2007年冠军伊拉克。

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在昨日的最后4场小组赛，E组的卡塔尔以2比0击败沙地、黎巴嫩则以4比1大胜朝鲜；F组的日本以2比1力挫乌兹别克、阿曼以3比1击败土库曼斯坦。

卡塔尔力压沙地夺盟主

最终，卡塔尔在E组以3仗全胜积9分的战绩以盟主出线，而在本届赛会同样取得全胜的队伍还有韩国和日本。而沙地则以2胜1负积6分以副盟出线。

日本在F组积9分拿下头名、乌兹别克2胜1负积6分排名第2，而1胜2负积3分的阿曼以四支成绩最好的小组第3出线。其余三支同样在小组排名第3出线的队伍有巴林、吉尔吉斯和越南。

东南亚双雄同处上半区

而两支出线的东南亚双雄泰国与越南都与日本、伊朗、沙地与中国等强旅同处上半区。

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16强的对垒形势是泰国对中国、伊朗对阿曼、约旦对越南、日本对沙地阿拉伯、韩国对巴林、卡塔尔对伊拉克、阿联酋对吉尔吉斯、澳洲对乌兹别克。

昨日的比赛，卡塔尔的22岁前锋阿尔莫伊兹延续火热，他在次轮对垒朝鲜时上演大四喜的好戏、本轮则梅开二度，加上首轮对垒黎巴嫩打入1球，3仗攻入7球，目前高居射脚榜榜首。

而日本由效力英超纽卡索的中场武藤嘉纪打破僵局，之后盐谷司贡献绝杀。蓝武士在本届赛会的三轮小组赛皆以1球小胜，其中本轮和首轮都赢得惊险，整体表现在本届赛会不是太好。