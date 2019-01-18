4企业招股6获准上市．交易所：表现料比去年佳 大马交易所首席执行员拿督斯里达祖丁说，今年已有4家企业正在公开招股，6家企业申请上市获批，今年国内企业在上市方面的表现料比去年佳。

达祖丁（右）：今年国内企业在上市的表现料比去年佳。左为礼端尤索夫。（图：星洲日报）

（槟城18日讯）大马交易所首席执行员拿督斯里达祖丁说，今年已有4家企业正在公开招股，6家企业申请上市获批，今年国内企业在上市方面的表现料比去年佳。

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达祖丁不愿进一步谈论此课题，他将在本月30日再汇报。

企业发展部和大马交易所今日在槟州联办工作坊，让北马区中小型企业业者参加，旨在鼓励这些企业上市。

企业发展部长拿督斯里礼端尤索夫说，中小型企业对国家生产总值的贡献是37%，该部的目标是在2020年达41%。

鼓励中小企业寻资金来源

他说，长远来说，一项企业在资金上对政府的依赖必需减少，该部鼓励中小型企业寻找其他资金来源，上市是其中一种方式。企业发展部正检讨所有相关的政策。

他说，过去数个月，该部已在8个州属办活动，接洽当地的中小型企业，明日将到霹雳，接下来会到彭亨、森美兰和登加楼。

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在新闻发布会上，询及若土著公司上市，政府会否奖掖？礼端尤索夫叹息后说：“又谈奖掖…”

他把这问题交由达祖丁回答。达祖丁说，现在不是谈论奖掖的时候，现在一家企业该看看自己能做什么，政府看看自己能做什么，双方合作，让中小型企业有继续发展的空间。

礼端尤索夫过后强调，一家中小型企业的标准作业程序非常重要，若达不到业界的要求就很能持续下去。他认为一家中小型企业成功上市不只是能筹得资金，同等重要的是在管理方面将达到业界认同的水平。