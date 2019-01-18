敦马分享促进国家进步秘诀．“加速发展须有模范对象 首相敦马哈迪说，促进国家进步的秘诀，是要确保国家稳定、拥有好的管理模式，以及拥有可以模仿及学习的典范。

（达喀尔18日马新电）首相敦马哈迪说，促进国家进步的秘诀，是要确保国家稳定、拥有好的管理模式，以及拥有可以模仿及学习的典范。

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马哈迪在第3届新兴非洲国际会议（ICEA）上以马来西亚为例，分享促进一个国家进步的秘诀，其中包括必须研究其他已经取得进步的国家。

“在马来西亚的案例上，我们有向东学习政策，以向日本、韩国和中国学习。在此之前，我们也常向欧洲国家学习。重要的是，我们要有可以模仿的对象，以加速发展过程。”

政治因素影响国家发展

他说，一个国家的稳定能促使国家取得进步，而政治的不稳定因素将影响国家发展的过程。

他也强调政府与私人界合作的重要性，因为政企合作使马来西亚取得快速发展。

“政府与私人界合作没什么不对，政府协助他们取得成功，让他们能获得庞大的利益与金钱，这些部份收益最终也将给回政府。”

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提醒别以马过去15年为典范

马哈迪说，许多他之前认识的非洲领袖皆已退位，而此次前来所会见的大多是新晋的领袖，尽管如此，这些新晋领袖似乎都知道马来西亚，也视马来西亚为值得学习的模范。

他幽默提醒，若将马来西亚视为学习典范，则不能涵括在过去15年内的马来西亚，“因为如果你以那个为典范，你知道后果是什么。”

马哈迪稍早前也与塞内加尔总统塞勒在总统府会面，讨论如何促进吉隆坡与达喀尔的友好关系。

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“不只是塞内加尔，大马还需深化与其他非洲国家的关系，因为过去在将近15年的时间内，我们很少关注非洲。”

他说，非洲与中国及土耳其等国家成为重要的经济与投资伙伴后，取得多项成功。“这显示非洲拥有许多潜能，但是我们必须鉴定非洲的需求、我们能进口的非洲商品，以及我们可以在这里售卖的商品。”

盼大马公司将业务扩展至非

他希望更多大马公司能将业务扩展至非洲等海外国家，因为大马理应是一个经贸国家，而经贸国家需要市场。

马哈迪16及17日在达喀尔出席第3届新兴非洲国际会议。此会议于17至19日进行，主题为“崭露头角、私人领域及包容性”。

马哈迪是非洲国家以外唯一出席会议的政府首脑，他之后将飞往伦敦。”