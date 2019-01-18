体理会计划仍靠李宗伟‧吴堇溦意外仅列第3级 大马羽总教练与训练委员会（CT）今日在召开会议后的新闻发布会上公布国家体理会（MSN）梯级计划的人数，当中仅36岁的大马一哥李宗伟被列入第一级，青奥运以及世青赛双料冠军吴堇溦却被列入第三级。

黄锦才（ 中） 认为大马体理会梯级系统以一项准则为所有体育项目分级是不准确的。右为黄综翰。

（吉隆坡18日讯）大马羽总教练与训练委员会（CT）今日在召开会议后的新闻发布会上公布国家体理会（MSN）梯级计划的人数，当中仅36岁的大马一哥李宗伟被列入第一级，青奥运以及世青赛双料冠军吴堇溦却被列入第三级。

广告

大马羽总秘书兼教练与训练委员会（CT）主席拿督黄锦透露，第一级1人、第二级7人、第三级10人以及第四级4人，大马自由人球员全数被排除在外。

羽总争取更多球员被列入更高级

黄锦才表示，大马羽总将继续向体理会争取更多球员被列入第一和第二级，当中第一级将寻求增至5人。

“每项运动皆有不同的入选机制和世界排名系统，体理会仅以一项准则来为所有项目分级是不准确的。”

黄锦才说，“举例来说，第一级获准参加17项赛事，第四级仅5项，但在羽球项目欲晋级奥运需参与至少14到16项赛事。”

大马国羽最新人数41+9

广告

另外，黄锦才公布了2019年最新的大马羽球国家队人数，共50名球员，当中9名试用球员将每3个月评估其赛事与训练表现，另有男双和女双各2名球员退出国羽，而教练数包括教练总监黄综翰共有13人。

黄锦才表示，经过与体理会讨论，无论是国羽或自由人球员，谁夺得2020年东京奥运资格，都可征奥。所有征奥球员也会在2020年4月聚集，并在羽总、体理会和大马奥委会协助下展开备战。

缩紧预算取消派员征欧洲小型赛

此外，因财政预算缩紧，黄锦才透露大马羽总今年将不派遣排名较低的球员前往欧洲参与小型赛事，转以参加亚洲小型比赛。

广告

黄锦才指出，欧洲与亚洲小型赛事数量皆不少，但前者相比竞争力较低，适合排名较低的国羽球员培养信心和实力，但经费昂贵，在今年预算因大马政府处境以及内部赞助商关系而缩减，所以国羽将转派球员参与亚洲小型赛事。

羽总将有重大宣布

黄锦才表示，羽总于1月10日至12日举办国羽选拔，共40名球员报名，27名被接纳参与选拔，最终仅男双球员郑凯文（译音）雀屏中选。

来自马六甲的郑凯文于2018年霹雳马运会搭档谢腾锋（译音）夺下羽球男双项目金牌。

黄锦才透露，羽总将于明日召开理事会议，会议后将有重大宣布。