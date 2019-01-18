反废死联盟：向候选人提问．促藉补选“公投”废死 反废死联盟认为，金马仑国会议席补选将是人民对于“政府应不应该废除死刑”的“公投”机会。

（吉隆坡18日讯）反废死联盟认为，金马仑国会议席补选将是人民对于“政府应不应该废除死刑”的“公投”机会。

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反废死联盟呼吁人民借此机会向4位金马仑补选候选人提问，要求他们针对以下4个问题公开表态：1．您认为您的选民是否支持政府废除死刑？

2．您一旦中选为国会议员，是否会在国会支持政府全面废除死刑？

3．您认为一旦政府强制废除死刑后，我国的治安败坏的情况是否影响？

4．您认为一旦政府强制废除死刑后，我国的毒品泛滥的情况会否更糟糕？

此外，反废死联盟在文告中，也质疑政府强制废除死刑是否违反了2012年11月18日马来西亚与东盟9个国领导人共同签署的《东盟人权宣言》。

该宣言第8条阐明，每个人行使其人权和基本自由时应考虑旁人的人权和基本自由并适应相关国家的国家安全、公共秩序、公共卫生、公共安全、公共道德以及人民普遍福利的正当需要。

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反废死联盟认为，如今政府以滥用人权为理由，强制废除死刑以维护死囚人权，等同于无视受害者人权里最基本的生命权，也罔顾马来西亚人民对于国家安全、公共秩序、公共安全以及人民普遍福利的基本权益，这对奉公守法的人民是不公平的。

鉴于人民反对政府强制废除死刑的意愿，反废死联盟日前在蕉赖康乐花园夜市的联署签名运动获得热烈回响，成功收集了1千500个签名。

赴各地收集反废死签名

接下来，反废死联盟也将在以下地点继续反废死联署签名运动，希望能在3月国会复会前，成功收集10万个联署签名，以提交首相署部长刘伟强，吁请部长与内阁收回成命。

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有意加入反废死行列的朋友可以到脸书搜索“反废死联盟“或者”Against Abolition of Death Penalty”

并且留下联系方式，反废死联盟将尽快与您取得联系。

或者您也可到以下网站签署网络请愿书：https://bit.ly/2RiPenX

反废死联署签名运动时间表

日期：20-01-2019（星期日）

时间：早上7时

地点：雪兰莪适耕庄巴刹（Pasar Awam Sekinchan）

日期：20-01-2019（星期日）

时间：早上10时-中午12时

地点：雪兰莪，班丹成功花园会所（5A,Lorong Bunga Melati 2A,Taman Maju Jaya56100）

日期：23-01-2019（星期三）

时间：早上7时

地点：彭亨金马仑Kampung Raja

巴刹日期：24-01-2019（星期四）

时间：早上7时

地点：彭亨金马仑Brinchang巴刹

日期：24/1/2019（星期四）

时间：晚上7时

地点：森美兰芙蓉梅岭夜市

日期：27-01-2019（星期日）

时间：早上9-11时

地点：霹雳金宝小食中心