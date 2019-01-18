慕尤丁否认《当今大马》报道．移民局总监易人无关取消SKIN 内政部长丹斯里慕尤丁否认《当今大马》的报道，强调撤换移民局总监拿督加米尔一事，与政府取消国家移民监控系统（SKIN）项目的特许经营合约的决定无关，并认为这项指控具有恶意。

（吉隆坡18日讯）内政部长丹斯里慕尤丁否认《当今大马》的报道，强调撤换移民局总监拿督加米尔一事，与政府取消国家移民监控系统（SKIN）项目的特许经营合约的决定无关，并认为这项指控具有恶意。

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指控具恶意

他今日发表文告表示，这是不实的指控，并认为，这可能是该部取消SKIN项目的建议获内阁批准，导致对此不满的利益相关单位蓄意这么做。

网媒《当今大马》在1月14日的报道说，反贪会接获情报，指移民局总监突然换人，与内政部发出的35亿令吉新系统合约有关，反贪会已经就此事展开调查，了解内政部是否滥权贪污。

慕尤丁说，当被受委为内长时，部门官员向他汇报有关前朝政府所批准的项目，包括SKIN项目，该项目是通过直接商议颁布给Prestariang SKIN私人有限公司（PSSB）。

“为配合希盟政府检讨前朝政府批准的大型工程的政策，我指示一个特别委员会仔细审查SKIN项目。完成研究后，委员会发现在特许经营合约条款及项目的执行上，存在一些瑕疵。”

他指出，这包括合约条款对私人公司更有利、项目执行费用过高，这将在日后为政府带来财务负担，以及项目执行范畴有限，无法满足移民局的真正需求。。

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他说，鉴此，委员会建议终止与PSSB的特许经营合约，并推出一个新系统，即大马移民局综合系统。

采新系统省下近10亿

“这个系统将满足移民局的真正需求，并通过更具竞争力的公开招标的方式，为政府省下近10亿令吉。

他指出，他在去年10月10日将有关建议提呈内阁并同意，不过在10月19日的内阁会议决定暂缓以等待一个由政府首席秘书为主席的委员会敲定。

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他说，内阁最终于11月30日同意终止SKIN项目的特许经营合约，并通过公开招标的方式执行新系统。

他强调，该部是经过仔细研究作出建议，并提呈内阁审议多达4次，并非草率行事。

“内政部在提呈建议前，已经再三仔细研究，并且带往内阁讨论达4次，这项建议并不是随意做出。结果是，内政部成功为政府节省了10亿令吉的公帑。”

此外，他也否认报道所指，新系统已颁给一家与一名内政部高官有关联的公司，并指该部目前还在发展新系统的范畴及规格。

4月完成招标

他说，配合内阁的议决，将通过公开招标的方式进行采购，而招标的最终文件将于今年4月完成，至今为止，没有一家公司获颁这份合约。

内政部日前宣布，原任内政部副秘书长（政策与控制）拿督英德拉凯鲁再米将接任移民局总监职，取代尔甫上任不到两周的加米尔，加米尔则继续担任内政部副秘书长（管理）职务。