211开审调查阿迪死因．验尸庭拟召30人供证 验尸庭将于2月11日起，开庭调查在施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件中殉职消拯员莫哈末阿迪的死因，预料传召30名证人供证。

（沙亚南18日讯）验尸庭将于2月11日起，开庭调查在施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件中殉职消拯员莫哈末阿迪的死因，预料传召30名证人供证。

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此案今日过堂，副检察司韩丹韩查透露，证人包括6名治疗阿迪的医生及法医，另外还有消防员、警员、家属及公众。

除了副检察司，由死者父亲委任的5人律师团，由卡马鲁丁查曼为首，以及房地与地方政府部及旗下消拯局代表律师莎兹琳，基于与此案有直接利益关系，因此申请为此案的利益相关方。

人权委会也申请旁听

大马人权委员会（SUHAKAM）代表律师曼苏雅也表示，此案对人权课题带来影响，如生命及人身安全的权利，因此申请旁听案件。

大马律师公会代表赵夫伟说，此案涉及公共利益，并指副首相拿督斯里旺阿兹莎曾指律师涉嫌指示黑帮分子到兴都庙闹事，因此根据1976年法律专业法令第42（g）条文，要求为此案的利益相关方。

施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙特别小组也提出相同申请，不过，代表律师茜蒂卡欣今日未能出席过堂，验尸官罗菲雅因此择订1月31日进行陈词。

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在验尸庭，只有利益相关方的律师可以向证人提问，而旁听律师则须在法庭的允许下，才能向证人提问。

罗菲雅择订案件于2月11至28日、3月1、4及5日、3月19至29日，以及4月11至12日审讯。

自早上8时起，许多媒体便聚集在验尸庭外，最初警方只安排星洲日报、马新社及英文星报进入庭内，不过在经过一番交涉后，警方最终让全部媒体都进入庭内采访。

24岁的莫哈末阿迪于去年11月27日，在雪州首邦市USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件中受重伤，在国家心脏中心接受急救和治疗3个星期后，不幸于12月17日逝世。

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验尸庭据“突然死亡报告”开庭

韩丹韩查在庭外受询时表示，验尸庭是根据早前获得的“突然死亡报告”（SDR）召开验尸庭，而他相关刑事提控，并不在其权限范畴内。

韩丹韩查：料将传召30名证人供证。