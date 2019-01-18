马华促行动党解释．“509后朋党主义复辟” 马华发言人张佑铨促请希盟领袖，尤其是行动党在金马仑国席补选期间，针对509大选后所出现的马哈迪主义和朋党主义乱象给予合理解释，否则就是违背竞选承诺背后的原则。

张佑铨呼吁金马仑国席选民以手中一票，拒绝希盟政府的朋党主义。（图：星洲日报）

（吉隆坡18日讯）马华发言人张佑铨促请希盟领袖，尤其是行动党在金马仑国席补选期间，针对509大选后所出现的马哈迪主义和朋党主义乱象给予合理解释，否则就是违背竞选承诺背后的原则。

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他今日召开新闻发布会指出，首相敦马哈迪首次任相时，被当时的在野党，包括行动党元老林吉祥和秘书长林冠英形容为“朋党主义之父”；如今马哈迪回朝任相，一如所料地导致马哈迪主义与朋党主义复辟。

他举例，509大选的5天后，由马哈迪儿子拿督斯里慕克力和丹斯里莫扎尼所掌控的OPCOM控股有限公司，就获得马电讯（TM）一项总值1116万令吉的合约；去年8月，由马哈迪长子丹斯里米尔占担任董事的Petron，也受委为政府官车的燃油供应商。

列10希盟政府任人唯亲

他列出10个希盟政府任人唯亲，以政府官职奖赏本身亲信的例子，包括马哈迪亲自担任国库控股主席、经济部长拿督斯里阿兹敏担任董事、教育部长马智礼出任国际伊斯兰大学主席（在各界抨击下，目前已宣布辞职）、马哈迪的律师哈尼夫受委为槟州区域发展机构（PERDA）主席，以及林冠英的律师汤米汤姆斯受委为总检察长。

“公正党主席拿督斯里安华的律师山卡拉奈受委为橡胶局主席、行动党文冬国会议员黄德受委为木材工业局主席、行动党巴生国会议员查尔斯受委为国家水务委员会主席、霹雳公正党主席诺马努迪受委登嘉楼苏丹再纳阿比丁大学董事局主席、土团党最高理事阿克兰沙慕阿马受委为人民信托局（MARA）机构主席，以及土团党最高理事苏基曼沙马尼受委为Unitek玛拉大学（Unitek-Mara）主席。”

他说，希盟竞选宣言第22项清楚写明，希盟政府将确保受任命为国家和州政府官联公司的董事，是有信誉的专业人士，而非基于政治关系而受委，然而，希盟对上述的政治委任所给予的理由是，竞选宣言是指政治人物不会受委为政府官联公司，而不涉及政府法定机构。

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“难道国库控股不是官联公司吗？希盟是否实践本身的承诺，关键不在于他们如何诠释这些承诺，而是是否重视承诺背后的原则和精神，也就是拒绝裙带风和朋党主义。”