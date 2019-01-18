林冠英：谈话被断章取义．“希盟不打发展牌拉票” 财政部长林冠英今日澄清有关媒体引述他发表“希盟赢会发展金马仑”的言论，并指那是有关媒体断章取义或报道并不全面。

（布城18日讯）财政部长林冠英今日澄清有关媒体引述他发表“希盟赢会发展金马仑”的言论，并指那是有关媒体断章取义或报道并不全面。

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他强调，希望联盟和国阵不一样，希盟不会在补选中宣布任何特定的发展或拨款，以换取选民的支持。

澄清指联邦州政府共发展

“我当时所说的是，我们应该有两个政府一起帮助发展金马仑，一个是州政府，即身为彭亨州务大臣的日莱区州议席是国阵的，另一个丹那拉达是联邦政府的，如果有联邦政府的代表，我们可以一起帮助发展金马仑。

“如果没有联邦政府的代表，金马仑的发展可能受到影响，因为彭亨拥有我国最高的债务，该州欠下31亿令吉，他们会有足够资金进行所承诺的发展吗？”

他说，希盟联邦政府乐意与彭亨州政府合作，一起发展金马仑。

“我没有讲到特定的发展计划，有媒体提到了特定发展计划，后来发现他们犯错，最后修改了新闻标题。”

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他表示希盟从没有歧视反对党的选区，反而拨款10万令吉给各反对党议员，这是国阵从来不会给的拨款。