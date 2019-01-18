奥运会终极目标‧刘国伦无惧与李宗伟竞争 冲击男单世界前16名，大马自由人刘国伦将职业生涯首度晋级奥运会视为其最终目标。

（图：马新社）

（吉隆坡18日讯）冲击男单世界前16名，大马自由人刘国伦将职业生涯首度晋级奥运会视为其最终目标。

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虽然大马一哥兼3届奥运羽球男单银牌李宗伟将于今年4月复出，但刘国伦指出，一个国家可派出最多2名选手，所以不担心前者与其竞逐奥运资格，现在先决条件是打进世界前16名。

询及现今不足之处，刘国伦直言还很多，并表示，“之前我去打印度羽超联赛还有点累，所以现在首要是加强体能。”

国伦现已31岁，因此2020年东京奥运会将是其生涯征奥的最后机会。2020年东京奥运会羽球单打项目一个国家最多可派出2名选手，前提是拿满名额必须都达到世界前16名。

因征战印度羽超联赛，刘国伦并没参加泰国大师赛，也丢失去年赛会半决赛的积分，最新一期世界排名从第23名滑落至31名，屈居已申请排名保护的李宗伟（第29名）之后，而大马国羽新星李梓嘉则以第37名紧随其后。若国伦这星期在大马大师赛无法保持上届赛会4强战绩，其积分与排名将进一步下滑。