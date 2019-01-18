“上层压力”禁租场地被迫换址．希盟抨彭政府阻办晚宴 希盟指控彭亨州政府干预，以致他们原订明晚在直冷甲举办的筹款晚宴被迫移地进行。

直冷甲乡村发展暨治安委员会室内体育馆就在直冷甲的大路旁。（图：星洲日报）

（金马仑18日讯）希盟指控彭亨州政府干预，以致他们原订明晚在直冷甲举办的筹款晚宴被迫移地进行。

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行动党丹那拉打州议员张玉刚表示，他昨天半夜接到前直冷甲乡村发展暨治安委员会秘书的通知，指不能租惜直冷甲乡村发展暨治安委员会室内体育馆给他们，理由是该体育馆不能用来进行有关政治事务活动，并说是受到上层的压力，不租借体育馆给他们。

希盟是在约1个星期前租借体育馆，虽然他们今早已租了甘榜拉惹综合礼堂，将筹款晚宴移去那儿，但他们属意在原来的体育馆办宴会。

斥不借理由不合理

张玉刚今日联同希盟竞选总指挥黄家和及希盟候选人马诺佳兰在该室内体育馆召开新闻发布会时，指对方给予的理由非常不合理。

他说，其实过去行动党也曾租用该礼堂办活动，如2013年行动党还是在野党时，曾租用过该体育馆办晚宴，也曾在那儿办过中秋节活动，而该体育馆是直冷甲唯一的民众聚集地。

“这座礼堂（室内体育馆）不是个人财产，是属于大家的，它是直冷甲村民筹钱建起来的，当地行动党党员也有份出钱！”

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他说，509大选迄今，彭亨州各地的乡村发展暨治安委员会还未成立起来，今年新学年，本地许多居民去找村长签名以申请学校援助，被告知不能作决定，现在该委员会的人却突然跳出来说，有权不租借该体育馆给希盟。

他说，若有关方面是以希盟办竞选活动而拒绝租借该体育馆给他们，就更加不合理。

“一切竞选活动都关系政治，如果这个逻辑站得住脚，金马仑没有一处可以用来作竞选活动，金马仑只是一个小地方，我们做政治讲座都要去草场，（如果不能用体育馆），我们只能天天在办公室、家里开新闻发布会？”

他说，这次购买晚宴票券者，主要来自希盟支持者众多的甘榜拉惹、直冷甲及瓜拉德拉，也有碧兰璋和丹那拉打的民众捧场。

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马诺佳兰盼收回成命

马诺佳兰感到遗憾，指这已是新马来西亚时代，不应再发生这等事情，而是让最先租用体育馆者使用该馆。

“希望有关方面可收回成命，这次购票的民众都来自直冷甲及附近一带，许多是有点年纪，不能远行，有者也有交通问题，有关方面就不要为难他们了。”

晚宴有望卖出60席

黄家和表示，目前希盟已售出55席席券，售票仍在继续，相信最终可卖出60席。

他披露，明天的主讲人有行动党秘书长林冠英、副主席古拉等领袖。