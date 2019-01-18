南柱赫守诺·323再度来马会粉丝 “南朋友”回来了！南柱赫去年10月在大马举办粉丝见面会，与粉丝相见欢的他曾约定会再来马，没想到不到半年的时间就履行承诺，于3月23日将二度来马会粉丝！

南柱赫将在3月23日来马举办《Current》粉丝见面会！

（八打灵再也18日讯）“南朋友”回来了！南柱赫去年10月在大马举办粉丝见面会，与粉丝相见欢的他曾约定会再来马，没想到不到半年的时间就履行承诺，于3月23日将二度来马会粉丝！

广告

活动企划公司Applewood昨透过官方脸书公开一张海报，宣布南柱赫即将于2月起举办《Current》亚洲巡回粉丝见面会，其中吉隆坡站将于3月23日举行。虽然目前还没有详细的活动资讯，但消息一出令大马粉丝雀跃不已。

南柱赫近日搭档韩志旼拍摄新剧《耀眼》，剧情讲述韩志旼饰演一位有逆转时间能力的主播志愿生，而南柱赫就饰演一个整日只懂虚度光阴的男人，预计2月播出。这是南柱赫继《河伯的新娘》后再次拍剧，相信届时将会掀起另一股追剧风潮。当新剧搭上见面会，“南朋友”强势回归，让粉丝都十分期待。