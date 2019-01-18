陈清吉：希盟执政已9个月．是时候拟策带领马成长 大马国际工商会会长拿督陈清吉指出，希盟政府执政至今9个月宛如已诞生了9个月的宝宝，如今是时候重启国家，拟定新的方向、政策带领“婴儿”成长。

奥斯曼沙比安（左三）希望大马国际工商会能藉他们的经验提供意见给政府，右二起为李亚材及陈清吉。左一起是拉杰峇星和郑莉蓁。（图：星洲日报）

（柔佛．新山18日讯）大马国际工商会会长拿督陈清吉指出，希盟政府执政至今9个月宛如已诞生了9个月的宝宝，如今是时候重启国家，拟定新的方向、政策带领“婴儿”成长。

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他说，我国现时面临了数项挑战，新政府应快速公布他们新的关注点、新的动向和新的方向，好让各界能共同协作，在这个日益竞争的国际社会提升国家的竞争力。

促“坐下来”与新加坡商量

陈清吉昨晚在大马国际工商会联合柔南分会举办的“联网之夜”致词时，呼吁联邦政府“坐下来”与新加坡好好商量，而该会也乐意充当“中间人”居中协调，让向来保持良好关系的两方，生意继续、生活继续；彼此促进彼此国家的发展和繁荣，而非彼此搞对抗。

指中资仍看好大马

另外，他说，马来西亚其实仍旧是一个对外国投资者极具吸引力的地方。

他说：“从我所接触的中国投资者中，我所知道的是，他们正寻求与本地业者建立合作伙伴关系，为什么他们不选其他国家而是马来西亚呢？显然的，他们仍看好这里的投资环境。”

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他表示，新加坡拥有超过600家极具规模的大公司，加上邻国印尼预料于2025年将成为世界第四大的经济体，有鉴于此，我国必须加快重启国家的脚步，抓紧时机与印尼及新加坡合作。

“国家必须持续发展，为人民提供好的工作机会和好的收入，这一点要从教育着手，比如培训更多符合技术需求的人力资源，同时，我们也需要更开放的外劳准证申请来满足市场的需求。”

李亚材：建议马新关卡建电动步道

大马国际工商会柔南分会会长李亚材坦言，马新两国必须共同合作才能创造财富和繁荣，有鉴于此，他提出了在马新两国出入境关卡建造电动步道（travelator或moving walkway）取代马新捷运系统（RTS）的建议，以便更节省及更快解决长堤交通拥塞问题。

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他指出，这只是他个人的建议，因为依据他的估计，若当局在现有的火车轨道上搭建一座含冷气、拥有4条通道，连接马新两国关卡的电动步道，所需的费用约5亿令吉，相对于建造捷运系统肯定更便宜，而且，建造时间更短。

他称，已将有关建议书提交给国际贸易及工业部副部长王建民，而副部长也表示会将这项建议传达给交通部长陆兆福。

出席者包括新加坡驻新山总领事拉杰峇星及大马国际工商会副会长郑莉蓁。

柔大臣：联邦与新协商勿落下柔

柔佛州大臣拿督奥斯曼沙比安在回应陈清吉有关马新政府必须有商有量的谈话时指出，我国是注重和平的国家，能够解决的事都会尽力去解决它。

不过，基于新方的课题涉及的是联邦政府和柔州政府两方，因此，他希望联邦政府参与协商时，不要忽略柔州政府。

大臣也指出，柔州一直以来都有相当强劲的经济表现，例如2018年的国民生产总值，柔州便录得较全国4.8%更高的5%经济成长表现，今年，柔州国际贸易、投资及公用事业委员会主席潘伟斯，更定下达到吸资260亿令吉的目标。

丰盛港计划建新机场他说，柔州政府目前仍会致力于开拓州内各个县区有潜力的领域，同时也会进一步提升农业的发展，这些都是州政府定下的方向。

不仅如此，当局也将继续提升州内设施和技术性资源的栽培，其中就包含了在丰盛港建设新机场的考量，因为当地每年共吸引约24万名旅客，而拥有8座岛屿的丰盛港，在设立新机场后或可延伸发展成一个维修中心。