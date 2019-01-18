韩丹：忧言论破坏司法“政治人物不应消费阿迪” 消防及拯救局总监拿督韩丹，政治人物不应该因私人因素，消费莫哈末阿迪殉职一案，他担心相关的言论行为会破坏司法程序，令阿迪沉冤无法昭雪，也有可能破坏国家。

阿斯拉夫（右）代弟弟阿迪从韩丹手中接过“消防贡献奖章”时，难掩哀容。

（布城18日讯）消防及拯救局总监拿督韩丹，政治人物不应该因私人因素，消费莫哈末阿迪殉职一案，他担心相关的言论行为会破坏司法程序，令阿迪沉冤无法昭雪，也有可能破坏国家。

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韩丹今天在布城消拯局总部出席今年消拯局常年集会时，发表谈话。

吁对阿迪殉职谨慎发言

韩丹说，他希望各界对阿迪殉职案谨慎发言，因为案件仍在调查和审讯中，个人发言可能影响甚至破坏司法公正。

“我们失去了一个好消拯员，我们都希望正义能得以伸张，因此不希望有言论破坏案件的调查，甚至可能破坏国家团结。”

韩丹在集会致辞时指出，去年对于消拯局而言，是充满挑战的一年，发生了6名消拯员集体溺毙事件，以及阿迪殉职事件。

写马来诗歌缅怀阿迪

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他也特别为撰写一首马来诗歌《怀念你，红色英雄》，由2名男女消拯员在集会上朗诵，缅怀殉职的阿迪，同时在会上颁发“消防贡献奖章”（Pingat Jasa Bomba，PJB）予阿迪，并由阿迪的哥哥阿斯拉夫（30岁）代领奖章。

不过，阿斯拉夫在代领奖章时神情哀伤，之后也拒绝媒体访问。

此外，消拯局今天也办法感谢状予16名来自电视、报章和网络的新闻从业员，当中包括本报社会新闻组记者林巧贝及高级摄影记者蔡伟传。

代表律师：相信阿迪遭攻击不治

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阿迪家属的代表律师卡马鲁查曼认为，阿迪在施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱中遭到攻击，是导致阿迪死亡的原因。

卡马鲁在庭外告诉记者，验尸庭是为了查出阿迪的死因，但他们相信阿迪是遭受攻击而死亡。

他表示，在证人传召上庭及文件提交后才能得知更多的详情。

他表示，阿迪的家属今日没有出席案件过堂，并指阿迪的父亲身在吉打，无法出席。