美政府停摆27天‧民众雪中送炭无薪‧公仆沦“难民”要饭吃 自上个月22日起，截至周四为止，政府已关门了创纪录的27天，目前僵局仍然持续中，许多公务员的生活面临断炊。

名厨安德烈斯雪中送炭，在华盛顿为公务员及属提供免费午餐。（图：法新社）

（华盛顿18日综合电）现在美国正值寒冬，而特朗普政府把与民主党议员就美墨筑墙费的角力卷入联邦政府的预算案中，造成近80万公务员被迫无薪休假或无薪工作，令今年冬天份外难熬。但日子难过还是得过，不少民众纷纷向生活陷困的公务员伸出援手，雪中送炭，为冬天带来了丝丝的暖意。

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自上个月22日起，截至周四为止，政府已关门了创纪录的27天，目前僵局仍然持续中，许多公务员的生活面临断炊。

美媒报道，最近，非营利组织“世界中央厨房”在华盛顿开设了一间紧急厨房，为受“关门”影响的公务人员提供免费餐。目前，一到用餐时间，厨房外就会排起长龙，公务人员轮流取用热腾腾的食物与咖啡。

世界中央厨房这家组织，以前主要为遭受自然灾害的地区提供服务，如今却给公务人员做起免费餐。有媒体直言，公务员如今沦落到“要饭吃”，情况与难民无异。

世界中央厨房提供免费餐

世界中央厨房执行董事奈特说，他们的厨房从上午11时到下午6时每天都开放。截至16日下午，已经发放2000多盘免费食物。

正在等待厨房开门的丽贝卡，是一名有3个孩子的单身母亲，由于手头拮据，她不得不找了份临时兼职。她透露，“我有个16岁的孩子，非常担心现在的情况，他不仅加班加点去打工，还把收入交给我。虽然我保证生活会好起来。”

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公务员奈特说，这是一场“人为灾难”。他表示，现在有数十万员工受形势所困，“他们需要一顿热腾腾的食物，来帮助维持生计。”

新奥尔良连锁餐馆Ruby Slipper在脸书上宣布，该餐馆自两周多起迄今已为无薪公务员提供了约3000份免费餐。

新奥尔良郊区美发店Top Knot Beauty老板德拉格则提供免费理发，而其他商家也跟随给予免费或折价服务。她说：“这就是我主要的用意，激励其他人也那么做。”

像她那样的善举，在全美各地，比比皆是。

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标普美国资深经济学家庞戴说：“美国政府每关门一周，经济就损失大约12亿美元。”

善心人跨境送披萨到美机场

此外，许多大小企业也加入捐助行列。

与其他军队部队不同，隶属国土安全部的美国海岸警卫队在政府关门时没有获得经费。海岸警卫队司令舒尔茨在社媒贴文称，提供银行和投资服务给现前任军人和军人家属的美国金融服务集团USAA捐出了1500万美元（约6173万令吉）给那些需要救助者，并将由美国红十字会协助分发。

不只全美民众爱心爆棚，捐献也跨境来到美国。加拿大航空交通管制员一直处理著许多被派送到美国84个机场的披萨。加拿大航空交通管制会通讯主任卡尔弗利说：“我们已经停止追踪披萨的数目了。我们已算到超过400个了。”

另外，堪萨斯市内交通局宣布，所有联邦公务员只要出示工作证就能免费乘搭公共交通。该局局长兼CEO马基南在新闻发布会宣布已于周二开始的该计划时说：“我们只是想帮助那些正在受苦的人，希望在此艰难时期能减轻一点他们肩上的负担。”

在奥兰多国际机场，边疆航空公司员工用手推车将食品和用品运到配送中心，准备派发给无薪工作近1个月生活陷困的美国运输安管局人员。（图：美联社）

民众捐助运输局员工

对卡拉和菲利普夫妻而言，政府关闭对他俩是双重打击，因为他们皆是美国运输安全管理局（TSA）的代理商，全职在费城机场工作，没人晓得他们何时能收到薪水。

周三去了机场领取由美国联邦政府雇员工会成员所派发的捐赠物的卡拉说：“我们可以省下每一分钱，就是帮了我们的忙。”

不只是卡拉夫妇在这寒冬中享受到了片刻的暖意，政府挟持预算案要胁筑墙经费之举已引发全美许多民众的不满，以及对受影响的公务员的同情，各式各样的捐助和善举如雪片般纷至。

许多民众慷慨捐助无薪工作的TSA的代理商和其他联邦政府雇员，从送食物、盥洗用品、各种用品、服务，到财务援助以及免费理发等各式各样都有。分发物资给TSA员工周三在奥兰多国际机场供客户停车的边栏的行李车上装满了民众一箩箩的爱心，有尿片、果汁、垃圾袋、罐头汤、包装拉面等，准备在次日分发给TSA的员工。

捐献者之一的库奇说：“我只是要为那些在我们的政府领袖们无作为的情况下无薪休假的公务员打打气。”