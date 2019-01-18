外交部：不曾同意．“柔大臣私巡新山港” 外交部澄清，从来不曾同意柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安乘船前往柔佛领海的新山港巡视。

大马海事局官员向奥斯曼沙比安（右二）讲解海域课题；左二为陈泓宾。（图：星洲日报）

（布城18日讯）外交部澄清，从来不曾同意柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安乘船前往柔佛领海的新山港巡视。

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外交部今日在文告中强调，外交部在获悉大臣行程后，随即再三地向大臣办公室传达“不要前往巡视”的讯息。

奥斯曼沙比安此前声称他到柔佛领海的新山港巡视，已获得外交部长拿督赛富丁和副部长默许。

文告指出，1月9日一早，外交部官员透过执法机关得知大臣的这项巡视计划后，在部长的指示下立刻再三联络大臣办公室，希望大臣能终止这次的巡视。

文告说，外交部担忧，马新外长在双边会面取得正面及建设性成果后，这样的巡视会带来反效果。

两国外长于1月8日在双边会谈中针对领海问题，同意成立工作小组研究相关法律及操作层面的课题，以降低现场冲突，并为接下来的讨论与谈判做好准备。

文告指出，外交部联络上大臣时，大臣已在船上，向新山港水域航行。

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狮城展延JMCIM会议

“在大臣的巡视行动后，新加坡外交部于1月11日向我国发出外交照会，并展延原订于1月14日召开的马来西亚──新加坡依斯干达特区部长级联合委员会（JMCIM）第14次会议。

外交部对此表示，该部依然会努力为工作小组做好准备，并期待能于本月底妥善办好小组首次会议，以突显该部在平等和互相尊重的基础上，对改善双边关系的坚持。

奥斯曼的巡视引起新加坡抗议，并视为挑衅行为；奥斯曼过后曾表示，他是在执法人员陪同下登船巡视，并没有入侵新加坡海域，而他是为了探访船上的执勤人员，不是为了挑衅。