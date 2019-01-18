不允搭乘军机‧特朗普推迟佩洛西出访 在一封带有讽刺意味的信函中，特朗普告诉佩洛西，“我遗憾地通知阁下，您的布鲁塞尔、埃及及阿富汗之行已被延后。一旦停摆状态结束，我们会重新安排这7天出访的日期。”

（华盛顿18日综合电）因边境围墙预算白宫与国会民主党始终无法达成共识，双方斗法一来一往，已成连续剧般，继众议院议长佩洛西致函通知特朗普，延后1月29日赴国会发表国情咨文演说后，特朗普周四也给佩洛西一记回马枪，在她率领国会议员团出访前一刻，公布白宫信函，强行推迟佩洛西出访阿富汗、布鲁塞尔的行程，并拒绝让她搭乘军用飞机。

广告

在一封带有讽刺意味的信函中，特朗普告诉佩洛西，“我遗憾地通知阁下，您的布鲁塞尔、埃及及阿富汗之行已被延后。一旦停摆状态结束，我们会重新安排这7天出访的日期。”

“我肯定阁下会认同，这公关活动的展延是恰当的。”

与此同时，白宫亦宣布，“顾及80万名伟大的美国公务员无薪可领”，因此取消财政部长姆钦的世界经济论坛之行及其他外访。此举似乎旨在堵住民主党对停摆期间非必要官方出访的批评声浪。

佩洛西原本打算率团前往属活跃战区的阿富汗进行非公开访问，并计划搭乘一架美国空军飞机前往。

据某国会助理透露，当特朗普周四喊卡之际，数名议员正准备登上巴士从华府出发。

不过特朗普表示，佩洛西仍可自行透过商业航班出行。另外，特朗普信函指埃及为行程之一，佩洛西办公室称行程没列埃及。

广告

此前，佩洛西建议特朗普推迟本月29日在国会的国情咨文演说，或改在白宫发表。

尽管她举出政府停摆影响安全为理由，但显然有意拖延这名总统其中一项备受注目的年度发言。

被阻止出行的民主党议员们感到不满，包括新上任的国会女议员卢里亚。这名20岁的退伍海军说，这次访问旨在表达对美国制服人员的感激及获取关键性的在地情报。

卢里亚发声明表示，“监察是国会的责任，而总统不宜出手干预我们的宪法职责。”

广告

共和党参议员格雷厄姆

抨特朗普佩洛西“幼稚”

在特朗普与佩洛西之间的争拗中，数周以来扮演裁判员的共和党参议员格雷厄姆呛佩洛西“利用国情咨文来玩弄政治”。

但他同时也抨击特朗普，指他“拒绝让佩洛西出访驻阿富汗美军及在北约、埃及等盟友的决定也不恰当”。

格雷厄姆说，“幼稚行为，无需跟着一般见识。”

政府停摆的原因，出于特朗普拒绝签署对各部门的拨款，以报复民主党掌控的众议院拒绝批淮他的美墨边境墙项目。

这停摆对全美国的影响范围越来越大，近一个月来，联邦调查局（FBI）、博物馆、美国海岸卫队及其他部门的人员早已被下令待在家中或被逼无薪工作。

停摆期间，特朗普本身却曾探访伊拉克的美国驻军，随即惹来批评。

众议院情报委员会主席席夫说，美国总统取消众议院议长前往战区的实况调查团行程，相信是有史以来头一遭。