印尼总统选举首场辩论‧佐科威与普拉博沃针锋相对 印尼总统选举周四晚举行首场辩论，辩论聚焦恐怖主义、人权、贪污和法律秩序等议题，而现任总统佐科威与对手普拉博沃针锋相对，并质问后者为何其党内有那么多贪污纪录的候选人及鲜少女性任高职。

（雅加达18日综合电）印尼总统选举周四晚举行首场辩论，辩论聚焦恐怖主义、人权、贪污和法律秩序等议题，而现任总统佐科威与对手普拉博沃针锋相对，并质问后者为何其党内有那么多贪污纪录的候选人及鲜少女性任高职。

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佐科威与搭档伊斯兰学者理事会主席马鲁夫．阿敏在5场大选辩论会的第一场辩论上列举其政府在肃贪、反恐、法律改革及维护人权方面的政绩。大印尼运动党主席普拉博沃则与搭档雅加达副省长桑迪亚加在辩论会上挑战佐科威，主张削减公司税和个人所得税以振兴经济。

寻求连任的佐科威批评普拉博沃在女性赋权的承诺，质疑对手所领导的政党少有女性领导人，而他有9名女性在内阁任重要职位。不过曾于2014年曾参选总统时以微差败给佐科威的普拉博沃反驳，批评佐科威内阁女官员所作的决定。普拉博沃在被问及为何该党拥有最多贪汅纪录的候选人时说：“可能那些贪汅数额并不大，小偷当然是错的，但最重要的是铲除一名偷了国家和人民数兆印尼盾的贪污者。”

但在谈到人权时，没有候选人提到廿年多前苏哈多独裁统治时期，普拉博沃涉及侵犯人权的过去。

印尼将于4月17日举行大选。目前民调显示，佐科威获逾半数选民（52%至54%）支持，前总统苏哈多的女婿普拉博沃的支持率介于30%至35%，但仍有10%选民意向未明，另有15%是游离选民。

不少政治观察家认为，总统选举的最终结果将取决于游离选民的投票意向。

另外，与佐科围绕经济议题辩论时，普拉博沃打中国牌，承诺若当选总统将检讨与中国的贸易，要求举行双边谈判，向中国争取有利于印尼的贸易条件。

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佐科威执政4年来，最为亮眼的政绩是提升了印尼的基建，创造了1030万个新工作岗位。然而，新兴市场货币去年掀起抛售浪潮，印尼盾币值跌至20年来新低，令其政府的政绩大打折扣。去年11月，佐科威与中国国家主席习近平会面时，提起了印中巨额贸易逆差的问题，并呼吁中方切勿向印尼商品设下进口配额限制。