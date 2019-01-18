降时速能减摩哆车祸？道安研究院：胡说 近日某部落格在网上发布标题为“时速限制为每小时60公里拯救性命？胡说！”的文章，文中引述大马道路安全研究院（MIROS），称该院已作出结论，若降低摩哆车时速，涉及摩哆骑士的交通意外将减少。

（雪兰莪．加影18日讯）近日某部落格在网上发布标题为“时速限制为每小时60公里拯救性命？胡说！”的文章，文中引述大马道路安全研究院（MIROS），称该院已作出结论，若降低摩哆车时速，涉及摩哆骑士的交通意外将减少。

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大马道路安全研究院对此发文告否认，并针对文章内容一一反驳。

文章引述1999由博特拉大学的道路安全研究中心发表，医学国际期刊（JIMR）出版题为《大马摩哆骑士的致命伤》的报告，内容提及大部份（35.1%）涉及摩哆骑士的死亡意外是在每小时70公里的时速行驶，紧接着是以每小时50公里速度行驶的摩哆骑士，占摩哆骑士死亡率的24.3%。

“上述句子只依据时速，说明涉及摩哆骑士的意外数据，但该报告没提及降低摩哆车时速能减少意外。”

该院指出，所有公路使用者包括摩哆骑士必须遵守交通工具及在特定道路的限制时速；一旦发生意外，这可以降低因时速差异风险带来的冲击。

否认1999年曾发表研究

该院在2007年才成立，而文章提及该院于1999年发表研究，因此可鉴定该文章内容不实，也一并否认文章提及该院当时使用上述报告以倡导降低摩哆时速的说法。

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“目前，交通部及旗下有关当局或机构尚在全面探讨数项提高公路使用者安全的建议，特别是涉及摩哆车及利益相关者。”

该院说，他们将不时传达有关研究进展及实施详情，并鼓励民众向该院建议及回应提高我国公路使用者安全的课题。

该院也呼吁公路使用者谨慎驾驶，并互相忍让，因维护公路安全是大家共同的责任。