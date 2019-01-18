特朗普重启星战计划‧太空部署反导弹系统 美国总统特朗普周四视察国防部时，将公布新的太空导弹防御战略，旨在应对朝鲜和伊朗的威胁，并对抗中国和俄罗斯的超高音速导弹。媒体形容此为重启里根时代的“星球大战”计划。

（华盛顿18日综合电）美国总统特朗普周四视察国防部时，将公布新的太空导弹防御战略，旨在应对朝鲜和伊朗的威胁，并对抗中国和俄罗斯的超高音速导弹。媒体形容此为重启里根时代的“星球大战”计划。

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据报，新防御系统包括计划在太空部署一系列感应器（装在人造卫星上），可迅速探测和追踪敌方来犯的导弹；并研究在太空部署导弹拦截器，在敌方导弹飞行的首几分钟内便将之击落。

在国防部提供给媒体的检讨报告纲要中，美国导弹防御署（MDA）特别强调他们最担心中国与俄罗斯发展高超音速导弹。这些武器能以音速好几倍的速度飞行，可改变方向，而不再循弹道轨道，因此拦截更困难。

路透社引述特朗普政府一名高官说：“我认为，太空是下一阶段导弹防御工作的关键。”

特朗普政府也计划研究在太空部署导弹拦截器，在敌方导弹发射后头几分钟的助推阶段内，就将导弹击落。不过，官员表示，目前正在探讨相关可行性，当局未作出任何决定。目前美国的反导弹武器主要设置在地面或海上舰艇。

《华盛顿邮报》报道，特朗普政府将呼吁紧急投放新资源在导弹防御技术。但目前未知政府能否获得足够资金来支撑导弹防御的抱负。

前总统里根曾在冷战后期提出“星球大战计划”，当时已设想建造太空激光装置作导弹系统，在敌人的导弹进入大气层之前就将之摧毁。