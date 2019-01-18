不准许女性皇族成员出席‧明仁退位仪式430举行 日本“仪式典礼委员会”决定，日皇明仁的退位仪式于4月30日下午5时起举行。设想出席者包括日本三权之长（立法、行政、司法的最高层）、地方自治体的代表等330人左右。继承皇位象征性神器的“剑玺等继承之仪”将于5月1日上午10时30分起举行。两个重要仪式都不准许女性皇族成员出席。

2019年1月2日，日皇明仁（右）和太子德仁在东京皇宫举行的新年问候仪式上向人群挥手致意。（图：法新社）

（东京18日综合电）日本“仪式典礼委员会”决定，日皇明仁的退位仪式于4月30日下午5时起举行。设想出席者包括日本三权之长（立法、行政、司法的最高层）、地方自治体的代表等330人左右。继承皇位象征性神器的“剑玺等继承之仪”将于5月1日上午10时30分起举行。两个重要仪式都不准许女性皇族成员出席。

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日本经济新闻中文网报道，为讨论伴随皇位继承一系列仪式而设立的“仪式典礼委员会”周四在首相官邸召开了会议，决定了仪式举行时间，“退位礼正殿之仪”定于下午5时举行，是因为考虑到傍晚明仁天皇刚好结束一天的公务。皇位继承式典事务局指出，“当天天皇陛下依然在位，认为不应该在较早的时候举行”。

日本《皇室典范》规定，皇位由属于“皇统的男系男子继承”，现行宪法下不存在女性皇族成员出席仪式的先例，因此女性成员及秋筱宫家的12岁长子悠仁亲王将不出席，不过计划允许女性阁僚出席。

而首相安倍内阁唯一的女性成员为地方创生担当大臣片山五月。

“剑玺等继承之仪”的出席成员同前述退位仪式。之后举行向国民代表宣布即位的“即位后朝见之仪”，则允许成年的女性皇族成员参加。

10月22日将举行新天皇向国内外宣布即位的“即位礼正殿之仪”，而当天新天皇和皇后将在皇居周边巡游的“祝贺御列之仪”所乘坐的敞篷车将采用丰田汽车“世纪”。10月23日，由日本首相夫妇举办、邀请外国首脑参加的晚宴会场定为东京都内的新大谷酒店举行。