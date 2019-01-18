金英哲抵美商“特金会”‧将转交金正恩的亲笔信 朝鲜领导人金正恩心腹、劳动党中央委员会副委员长金英哲周四抵达美国首都华盛顿，展开为期3日访美行程。韩联社报道，金英哲此行将拜访美国总统特朗普，并转交金正恩的亲笔信。

（华盛顿18日综合电）朝鲜领导人金正恩心腹、劳动党中央委员会副委员长金英哲周四抵达美国首都华盛顿，展开为期3日访美行程。韩联社报道，金英哲此行将拜访美国总统特朗普，并转交金正恩的亲笔信。

广告

虽然当局未有公布金英哲的行程，但报道指金英哲或于周五会晤国务卿蓬佩奥，两人先在华盛顿用餐，再前往白宫向特朗普转交金正恩的亲笔信，特朗普最快于当日宣布特金会的消息。

消息：金正恩农历新年后访越两个消息来源向路透社表示，越南正准备迎接韩鲜领导人金正恩的官访，而越南官员和外交使节皆希望美国总统特朗普与金正恩的第2次“特金会”能在越南举行。

熟悉上述消息的人士表示，金将于2月4至8日农历新年后正式访问越南。一名越南政府官员和两个外交消息来源告诉路透社，越南希望举行第2次“特金会”，以显示与美国的邦交正常化。不过该越南消息不能确认金，此次官访是否会与第2次“特金会”一起进行。

有分析家表示，河内和另一越南城市岘港皆被视为是可能地点。一名岘港高级官员表示，该市未被要求主办该峰会，但已收到指示为可能的高阶层外国领袖的访问做准备。