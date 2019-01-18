金马仑补选·安努亚：疑“别具用心”·25个中心提前截止投票 巫统总秘书丹斯里安努亚慕沙说，金马仑国席补选出现多达25个投票中心的投票截止时间介于下午1时至3时，尤其是位于偏远地区的日莱州选区，令人质疑此举是否是“别具用心”。

安努亚慕沙指金马仑国席补选出现多达25个投票区的投票截止时间介于下午1时至3时，令人质疑此举是否是“别具用心”。

（金马仑18日讯）巫统总秘书丹斯里安努亚慕沙说，金马仑国席补选出现多达25个投票中心的投票截止时间介于下午1时至3时，尤其是位于偏远地区的日莱州选区，令人质疑此举是否是“别具用心”。

广告

他今日召开新闻发布会表示，根据资料显示，仅有丹拉那打州选区内的冷力、巴登威利、丹拉那打及碧兰璋投票中心的投票截止时间是下午5时30分。

1时至3时截止非5时30分

他强调，他们没有带着情绪向选委会找碴，也并非要政治化此课题，仅是希望当局改善选举的制度，也敦促选委会探讨此事。

他指出，金马仑的幅员辽阔，两个投票中心之间的距离甚远，有些偏远的投票中心路程达40公里，尤其是原住民村落及传统甘榜，然而限定的投票时间却很短促。

他举例，乐枚原住民村落投票中心的投票截止时间是下午1时，而特兰鲁原住民村落投票中心的投票截止时间则是下午3时，换言之，选民仅有区区数小时出来投票。

“或许有人企图阻止国阵守土，也不懂此事是刻意与否，希望选委会探讨此事。”

广告

询及投票时间和上届大选是否有所缩短时，他回应，各投票中心的投票时间虽相差不远，一些投票中心的选民人数增加，则会延长半小时的投票时间。

不过，他强调，若此前选举制度不理想，当局就应该加以纠正及改善，以便建设更美好的国家。

指靠主席独撑质疑选委会

另外，安努亚表示，目前选委会署理主席及委员职仍是悬空待填补，迄今是由主席一人演“独角戏”，因而质疑选委会的合法性。

广告

他指出，选委会主席阿兹哈此前是一名激进分子，并非从公务员中委任，令人不仅浮现许多疑问，而选委会其他要职已悬空多时，若由一人管理选委会，或会出现偏袒及无法达致制衡之效。

署理及委员职仍悬空

“我并非要投诉或挑事端，只是要询问一个非常基本的法律问题，选委会迄今的存在，是否与法律的要求尤其是与联邦宪法相符？”

他表示，随着选委会署理主席及5名委员于去年12月31日辞职，选委会于宪法中是被视为不存在或不操作，因为根据联邦宪法第114（1）条文，选委会必须是由主席、署理主席及5名委员组成。

他指出，若选委会内仅有主席一人作业，那么根据联邦宪法，选委会是不能存在的。联邦宪法中的“应该”一词阐明是强制性的要求。

因此，他认为，此时以选委会名义采取的所有行动，都算是违宪或被认为是无效的。

他说，在士毛月州席悬空后，选委会拥有10天的期限（直至1月18日）颁布选举令状，但因为选委会已不存在，选委会不应该及不能够颁布选举令状。

他解释，联邦宪法第114（1）条款阐明，在经过统治者理事会商议后，选委会委员也必须寻求国家元首的御准及委任，但委任选委会委员的事宜目前尚未进行。

他说，我国法治继续被忽视，作为民主制度最基础的选举事务，更不应该被玩弄或典当。

此事再次成为希盟政府不重视改革，甚至是以专制体制执政，与法治原则背道而驰的证据。