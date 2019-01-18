任正非：女儿很坚强‧法律程序解决孟晚舟案 他另指，华为倒下是迟早的事情。不过他补充，“这是一个哲学问题，不是一个现实命题”。

任正非在华为总部受访时，谈论公司在海外的处境，并形容女儿孟晚舟被捕后仍表现坚强 。（图：美联社）

（中国‧深圳18日综合电）中国通讯设备巨头华为正值多事之秋，华为创办人任正非周四晚于广东深圳的华为总部接受中国多家媒体访问，提及女儿孟晚舟被捕一事，他透露曾与女儿“打打电话，讲讲笑话”，形容她很坚强。他表示，会透过法律程序解决事件。

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他另指，华为倒下是迟早的事情。不过他补充，“这是一个哲学问题，不是一个现实命题”。

针对女儿于加拿大被捕一事，任正非忆述指当时本来要和女儿到阿根廷开会，而她正是会议主要主持者，不过她就在加拿大转机期间被扣留。

任指，现在要感谢中方维护孟晚舟中国公民的权益，同时提供领事保护，并感谢外界对女儿的关心。他又相信美国、加拿大的司法体系是公平、公正及公开。

美国工商业仍支持华为

有记者提到孟晚舟被捕与美国有关。任正非则认为，只是少数政客的问题，惟他们并不代表美国各阶层，并认为美国工商业仍十分支持华为，不过最终还是要看结果。他还说，目前公司有过万项核心专利被美国授权，并绝对尊重他人知识产权。

任正非又说，华为30年没有出过安全重大事故，说明华为的网络安全，但华为今天碰到的问题，十几年前已经预计到，并且做了准备，外界的环境对华为有影响，但影响不会很大。

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他进一步称，其实外面的变化“对我们没有这么大的影响，因为我们有信心，我们的产品做得比别人都好，让别人不想买都不行。”

提到知识产权的问题时，任正非说，从来不支持“自主创新”这个词，认为科学技术是人类共同财富，一定要踏在前人的肩膀上前进，才能缩短进入世界领先的进程。

“自主创新若是精神层面我是支持的。

也就是说，别人已经创新，我们要尊重别人的知识产权，得到别人的许可，付钱就行。

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如果我们重做一遍，做完一遍，也要得到许可，还是要付钱，这是法律。”

知识产权保护利国家发展

他又称，知识产权保护有利于国家长远发展，而非西方国家用来阻挠他们的借口。

他认为，目前中国首要的是不要支持假货及山寨货，反而应该支持原创、保护原创；如将知识产权当成物权，对国家科技创新发展会更好。

再度被问到有关《情报法》等问题，任正非解释中国外交部已明确澄清，中方并无任何法律强制要求任何企业安装后门程式。

他强调，公司不论在任何一个国家都必须遵守当地法律。

谈及未来科技业发展，任正非表示如果将来会出现中美博弈，中国首先要重视教育，并认为这是紧迫的问题。他认为，盲目的人口红利化是错误，因为社会的生产方式是走向人工智能。

有记者问，“下一个倒下的会不会是华为？”，任正非回答说，一定。记者再问：“华为业务前景这么光明，为甚么说华为下一步可能会倒下呢？”

任正非回说：“早晚的事情，这是个哲学命题，不是一个现实命题。”

加拿大外交部长方惠兰回应指，感谢任正非相信加国的司法体系，强调会所有人在法律面前会获得公平对待。