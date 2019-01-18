冰川“十年挑战”变化大？实为南北极不同地点拍摄 社交媒体吹起的“十年挑战”（10YearsChallenge）不局限于人类，远在地球南端及北端的冰川也来凑热闹，秀出10年的变化及差异比较？

网民上传声称是冰川10年前后的对比图，其实是相隔2年及在不同地点拍摄的。左图是于2016年11月5日在南极西部的盖茨冰架拍摄；右图则是于2018年8月在北冰洋冰架拍摄。

（八打灵再也18日讯）社交媒体吹起的“十年挑战”（10YearsChallenge）不局限于人类，远在地球南端及北端的冰川也来凑热闹，秀出10年的变化及差异比较？

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网民在本月14日在社交媒体上传一张对比图，写道“#tenyearchallenge”，称是比较2008年及2018年极地冰川的图片，显示冰层不断融化导致冰川缩小，但该组图片其实只是在不同地方拍摄，相隔时间也只有2年。

该图像是关于全球变暖对冰川的科学证明的影响。然而，原始帖子和分享它的人都没有指出这两张照片不是在同一个地方拍摄的，也不是相隔十年拍摄的。

上传该图的推特用户Nicolas Bilodeau《向法新社》说，他希望可以透过在社交媒体掀起的挑战风潮，展示可引起民众反应的10年变化。

他表示，他原先想对比2009年及2019年的冰川图片，但有关研究及搜索过于复杂，因此他随机挑选两张冰川图片以显示冰川过去10年的变化。

《法新社》旗下的真相找寻（FactCheck）指出，被称于2008年拍摄的冰川图片，其实是在2016年11月5日，由美国太空总署（NASA）科学家杰里米哈贝克在南极西部的盖茨冰架拍摄。

另一张图片则是北冰洋冰架，是由美国冰雪数据中心（NSIDC）科学家朱莉安娜斯沃夫于2018年8月拍摄。虽然这两张对比图片并不是冰川过去10年的变化，但气候变迁确实对冰川带来影响。

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《法新社》去年12月曾报道，相较于1981年至2010年的平均水平，北极的冰盖面积每十年会缩减逾13%。

每年融化冰体是40年前6倍

《美国科学院院报》近期发布的研究也指出，南极冰层融化速度比以往更快，每年融化的冰体大约是40年前的6倍以上，导致全球海平面不断上升。

该研究发现，南极洲每年平均融化400亿吨的冰体，从2009年至2017年，融冰量已是之前的6倍以上，增至每年平均2520亿吨。