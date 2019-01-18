推出国家品牌广告‧央视涉违法被约谈 中国中央电视台近年推出《CCTV国家品牌计划》的新型广告，日前遭到国家市场监督管理总局约谈和公告批评，声称他们利用“国家”名义为企业品牌背书、误导消费者，涉嫌违反《广告法》，总局还特别指出：“个别问题产品缴费入选、群众反映强烈”。根据了解，被民间曝光“毒酒”的内蒙“鸿茅药酒”也曾两度上榜。

中国中央电视台近年推出《CCTV国家品牌计划》的新型广告，日前遭到国家市场监督管理总局约谈和公告批评，声称他们利用“国家”名义为企业品牌背书、误导消费者，涉嫌违反《广告法》，总局还特别指出：“个别问题产品缴费入选、群众反映强烈”。根据了解，被民间曝光“毒酒”的内蒙“鸿茅药酒”也曾两度上榜。

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根据央视官网报道，2017年发起的《CCTV国家品牌计划》是为帮助“中国产品向中国品牌转变”。上榜企业不仅可以享受到《新闻联播》、《焦点访谈》重量级节目的广告位，也能参与录制节目，地方政府也可以借公益广告达到“精准扶贫”的目的。因此有关品牌计划创立之初，得到了中央以及地方政府大力支持。

不过因为以价格作为导向，缺乏对资质的审核，《CCTV国家计划》也曾两度囊括号称“包治百病”的内蒙保健品“鸿茅药酒”。去年“鸿茅药酒”的副作用被大规模曝光，央视也因此遭到强烈质疑，然后撤下了“鸿茅药酒”相关内容。