沈志勤：指示县农业局．下周抽样检验姜病害 有姜乡之称的武吉丁宜农作物受到病毒危害，尤其是姜在成长中期便受到感染腐坏，农业及农基工业部副部长沈志勤指示文冬县农业局下星期带专家实地抽取农作物样本，深入研究和检验当地生姜病害的原因。

李政贤（左起），沈志勤和黄德关注武吉丁宜农作物受病毒感染的问题。（图：星洲日报）

（彭亨．武吉丁宜18日讯）有姜乡之称的武吉丁宜农作物受到病毒危害，尤其是姜在成长中期便受到感染腐坏，农业及农基工业部副部长沈志勤指示文冬县农业局下星期带专家实地抽取农作物样本，深入研究和检验当地生姜病害的原因。

广告

他表示，不只是姜，当地一些农作物也受到病毒侵袭，所以当局必须作出详细的研究报告，以便尽快把问题解决，避免病害蔓延恶化，影响农作物收成，以及农民面对损失。

与武吉丁宜农民交流

沈志勤继昨日与武吉丁宜农民交流，今日中午再度与农民对话，过后在农民带领下到农耕地视察和了解。随同者文冬区国会议员黄德、吉打里区州议员雪芙菈、美律区州议员李政贤和农业部官员。

他也促请农民有任何问题可以寻求本区国州议员，以向该部反映。

当地农民表示，一旦姜受到病毒感染便会腐烂发臭，叶子也枯黄，此外，害虫也带来破坏，姜块被蛀成一个个小洞，无法在市场上销售。

另外，在对话会上，农民也提到面对外劳短缺问题，使到没有足够的人手进行种植。

广告

对此，沈志勤表示，国家政策是希望减少对外劳依赖，因此也调整了外劳人头税，无论如何他将在内阁要求降低农业领域的外劳人头税。

他吁请种植业者可以在网上申请外劳，不必通过仲介申请。

农民也提出加入文冬农业局管辖下的农民合作社，以便成为一分子，真正能够在里头反映农民的心声，让农业局真正了解他们所面对的问题，目前有关组织主要是友族同胞，将在今年改选。