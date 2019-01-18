石资明：达1086亿美元．中马双边贸易再创新高 中国驻马来西亚大使馆经济商务参赞石资明宣布，2018年中马双边贸易额再次突破千亿美元，创历史新高，达1086亿美元，比2017年增长了13%。

石资明：2018年中马双边贸易额再次突破千亿美元，创历史新高。（图：星洲日报）

（吉隆坡18日讯）中国驻马来西亚大使馆经济商务参赞石资明宣布，2018年中马双边贸易额再次突破千亿美元，创历史新高，达1086亿美元，比2017年增长了13%。

广告

她说，中国已连续9年保持马来西亚第一大贸易伙伴国地位，中马双向互利投资更加活跃，呈现多元化态势，涵盖了产业园区、制造业、金融业、信息通信技术、数字经济等高端产业领域。

“根据马来西亚统计，中国已连续2年成为马制造业最大投资来源地，去年1至9月，中国新增批准投资额达37亿7000万美元，占大马的外资总额32%，继续保持第一大投资来源国的地位，这充份显示了良好的发展势头和广阔的合作前景，为中马经贸关系奠定新基础。

石资明在“马来西亚2019年经济论坛”上致词时，宣布上述振奋人心的好消息，并指中马建交45年来，中国坚持深化改革，扩大对外开放，对外投资规模稳步扩大，结构不断优化，给包括马来西亚在内的世界各国带来了实实在在的利益。

“截至2018年9月底，仅制造业领域，中方已在马累计投资411个项目，创造就业岗位近7万2000个，带来了先进的技术和科学的管理经验，为当地经济发展和民生改善做出了积极贡献。”

“过去的一年是极不平凡的一年，在保护主义的阴云下，中马两国凭着自身坚定的信念和非凡的勇气，义无反顾地迎接挑战，在各自的国家发展道路上砥砺前行，取得了令人瞩目的成就。”

与新大马互利共赢

广告

她说，中国迎来了改革开放40周年，经济发展取得累累硕果，而大马也顺利举行大选，开启了建设“新马来西亚”征程。进入新时代的中国和马来西亚，将给双方的互利共赢合作带来新机遇。

“我们现在需要思考的问题是：新机遇来自何方？我认为主要来自以下几个方面：第一，新机遇来自中马经贸合作的坚实基础。马来西亚既是古代海上丝绸之路的重要一站，又是最早支持、参与‘一带一路’合作的周边国家之一。中马两国人文相通、经济互补，近年来互利合作成果丰硕。”

石资明说，国际贸易及工业部长达勒雷京在去年11月率团参与在上海举行的首届中国国际进口博览会，随行参与的大马商家达100多家，累计成交意向额达2050万美元。

“今年，中国还将继续举办第二届博览会，我们热烈欢迎马来西亚企业赴华参展参会，开拓双边贸易新的增长点。未来，中国还将进一步拓展开放范围和层次，加强与国际通行经贸规则对接，以“一带一路”

广告

建设为重点，促进资源高效配置和市场深度融合，引导对外投资健康理性发展，鼓励资质好、有实力的企业赴马投资，为中马经贸合作注入新动能。”

她说，新机遇来自两国发展方向的高度契合。当前，中国正大力发展大数据、云计算、人工智能、清洁能源、生物医药等新产业及共享经济、数字经济等新业态，提升改造传统制造业和服务业，持续激励大众创业、万众创新。

“目前，中国已拥有超过8亿网民，网络零售额年均增长30%，2017年共享经济规模达4.9万亿元人民币，移动支付规模超过150万亿元人民币。相信去过中国的马来西亚朋友都能深切地体会到，高铁铁路、电子商务、移动支付、共享经济等中国“新四大发明”背后的强劲增长动力。”

“马来西亚正在积极推动数码经济发展，加速推进工业4.0，致力打造创业型国家。中马技术创新合作方兴未艾，宝腾推出X70新款车型，这是马来西亚本土生产的第一款SUV车型；中车株机东盟制造中心的成立使马来西亚成为东盟第一个拥有轨道交通装备产品制造能力的国家；阿里巴巴与马来西亚数码经济发展局合作打造马首个数字自由贸易区，赋能马来西亚数字经济转型。”

建议加强高新科技领域合作

因此，石资明建议中马应进一步加强高新科技、数字经济、创意产业等领域合作，为两国经贸合作增添新动力。

“在此，我要感谢马来西贸工部和数码经济发展局，感谢你们为促进中马经贸合作提供的各种机遇，特别是为中国企业在马落地生根、兴业发展做出的积极努力！中国古人说‘察势者智，驭势者赢’。在新的历史背景下，新机遇呈现在我们面前，看清大势、把握大局，就能在非常时机抓住非常机遇，我们对2019年马来西亚将给我们带来的精彩充满期待。

“我相信，中马两国政府和企业家将继续齐心协力，携手共进，谱写中马经贸合作更加绚丽多彩的新篇章！”