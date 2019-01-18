料运送近30亿人次‧中国春运21日启动 地球表面最大规模人口移动的中国春运下周一（21日）启动，至3月1日结束，共40天、预计运送旅客29.9亿人次，比去年春运成长0.6%；前期因务工流、学生流、探亲流等叠加，将呈现先紧后松运送趋势。

（图：中新社）

地球表面最大规模人口移动的中国春运下周一（21日）启动，至3月1日结束，共40天、预计运送旅客29.9亿人次，比去年春运成长0.6%；前期因务工流、学生流、探亲流等叠加，将呈现先紧后松运送趋势。

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中国国务院新闻办公室周五就《2019年春运形势和工作安排》举行新闻发布会，中国民用航空局副局长董志毅表示，今年春运比2018年提前11天，在前期可能会迎来务工流、学生流、探亲流叠加的旅客出行高峰，春运保障工作面临著很大压力。

国家发展与改革委员会副主任连维良说，民众出行方式日益多元化，今年春运客运供需的总量矛盾进一步缓解，客流将呈现“前紧后松”的特点。

在航空运输部份，董志毅指出，今年春运，预计民航将运输旅客7300万人次，同比成长12%，增速是近5年最高。预计加班班次达3.5万班以上。

图为铁路上海站2019年春运首趟临客K4636次列车，从上海准点始发，随著该趟列车的开行，标志着长三角前往川渝、云贵等西南方向的春运客流已提前启动。（