纳吉抨只会许虚假承诺·调侃希盟是“恶臭联盟” 前首相拿督斯里纳吉调侃希望联盟（P H）是“恶臭联盟”（Pakatan Hancing），只会许下不会兑现的虚假承诺。

旺罗斯迪（右起）、纳吉和南利在高坡处欣赏完成重建后的双溪雷原住民村。（图：星洲日报）

（金马仑18日讯）前首相拿督斯里纳吉调侃希望联盟（P H）是“恶臭联盟”（Pakatan Hancing），只会许下不会兑现的虚假承诺。

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他今早到金马仑双溪雷（Sg.Ruil）原住民村和当地原住民吃早餐交流致词时先说一句“Pakatan Han......”，然后出席的国阵党员和原住民就接下去讲“cing”，并重复了两次。

“行动党资深领袖林吉祥说我没有帮原住民，我现在就来了。林吉祥从来没有来过这里，他可能去了其他星球了。

“他们骗人，（国际油价下降）油价没有下调，希盟政府就这样隐瞒了人民2个月，如果是国阵执政，早2个月前就已经把油价下调30仙了，直到我们不停的敦促、敦促、敦促，他们屁股发热忍不住了，才下调油价。如果他们说谎，我们不能支持他们。”

他自嘲自己一直叫希盟政府下调油价，已被人封为“降价王”（Raja turun）了。

国阵4400万重建原住民村

他稍后在新闻发布会上指出，双溪雷原住民村的重建计划耗资4400万令吉，是当初村子土崩时7个人牺牲后，他心里感触，批准了这项重建计划和拨款，如今这项计划已经完成。希盟有给予这批拨款吗？只有国阵给而已。

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“这个村子的重建计划是最完美的，不只是耗资巨大，所有兴建的房屋都是免费给予原住民的，彭亨州政府也免费给予土地他们，如今每间房屋的市值约40万令吉。”

纳吉说，如果有任何希盟领袖还说国阵政府没有帮助到原住民，那么如今事实就摆在眼前，这是毋庸置疑的。

询及其他原住民区仍旧落后一事，他呼吁各界不需要着急，彭亨州政府已有了一系列的计划来帮助原住民去发展，但必须分阶段进行。

抵访双溪雷原住民村

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纳吉今早抵达该村子时，获得国阵党员和原住民夹道欢迎，村长卡迪也引领他在用餐帐篷外的高坡俯瞰整个村子在重建后的面貌。

双溪雷原住民代表指出，村民非常感激纳吉和国阵政府的协助，当地有370名选民，他们百分百都是心系“蓝色”的，并会确保村民在投票日时，投票站还未开就在门外排队等投票。

同行者包括彭亨州务大臣兼日赖区州议员拿督斯里旺罗斯迪和国阵金马仑国席候选人南利等。