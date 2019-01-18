贸工部长：敦马习近平互理解．马中关系没问题 国际贸易及工业部长达勒雷京说，马来西亚和中国的关系没有问题，两国领导人互相理解。

（香港18日综合电）国际贸易及工业部长达勒雷京说，马来西亚和中国的关系没有问题，两国领导人互相理解。

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访港接受南华早报专访

他说，如果在马中关系上唱反调的人明白两国领导人于去年8月在北京举行的会谈内情，所有有关马中关系的疑虑都会消散。

在香港访问的达勒雷京接受英文南华早报专访时说，外界有人猜测马中关系陷入冰冻，原因是马来西亚搁置了国内一些中国支持的项目，但两国领导人在上述会谈所达成的协议，与这种猜测完全相反。

他说，首相敦马哈迪与中国国家主席习近平互相建立了一种很特别的理解和关系。

他表示，他不能透露内容，但指这是好事，同时希望向世界作出保证。

马哈迪上任后，马来西亚搁置和检讨中国企业在当地承建的一些基础建设项目，包括东海岸铁路计划，这引起外界关注马中关系，并指中方将会有所反应。

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对此，达勒雷京说，如果仔细看，中国方面实际上对此至今没有讲什么，只有特定一些人提出问题。

他说，两国领导人的关系很牢固，领导层有直接沟通，马中关系没有问题。

当被问到马来西亚会否在中美贸易战中找到任何希望，他说，他们不会藉着关税战取得任何好处。