针对贸工部拖延批新车售价．王建民：下周与MAA对话 针对大马汽车商公会（MAA）指国际贸易及工业部拖延批准新车售价，以致影响MAA会员推出新车计划一事，该部副部长王建民披露，贸工部答应于下个星期，与该公会领袖举行对话会。

王建民（中）：下个星期与MAA领袖举行对话会。左为马达尼；右为贸工部高级主任（领域政策）海里尔。（图：星洲日报）

（赛城18日讯）针对大马汽车商公会（MAA）指国际贸易及工业部拖延批准新车售价，以致影响MAA会员推出新车计划一事，该部副部长王建民披露，贸工部答应于下个星期，与该公会领袖举行对话会。

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他说，贸工部承诺将致力于加速处理所有新车的申请事宜。

此外，在出席“审视2018年汽车业概况及展望2019年汽车业与技术采纳”汇报会时，他说，由于汽车零件及零件重新制造的潜能很大，贸工部未来将专注提升两大领域的出口值。

今年公布汽车零件重制政策

他也说，由于将进一步开拓汽车和摩哆车零件重新制造的市场价值，贸工部今年内也将公布发展汽车零件重新制造的政策。

他披露，由于零件出口总额比起整装车（CBU）的出口额来得高，该部将协助本地供应商与海外合作伙伴配合，譬如说第二国产车供应商，能与日本的大发车商进行合作，将大马制造的零件出口至日本。

针对第三国产车计划，他说，贸工部及大马汽车、机器人学及物联网研究院，正在等待大马高科技工业政府集团（MIGHT）有关为第三国产车计划设立特殊项目公司（SPV）的最新进展。